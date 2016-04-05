lapay написав:Українська армія контролює тільки половину території Маріуполя, - тероборона
В Маріуполі продовжують точитися вуличні бої. Захисники Маріуполя роблять неможливе, знищуючи ворога. Але вони вже не контролюють половину міста.
Як повідомили 0629 в територіальній обороні Маріуполя, зараз українські військові контролюють лише половину міста. Інша частина вже окупована росіянами.
Зокрема, окупанти контролюють 17-23 мікрорайони, Лівоберіжжя, частину Маріуполя вздовж проспекту Будівельників до магазину "1000 дрібниць".
Місцеві розповідають, що рашисти поставили танки во дворах біля Савони. Місцеві жінки підійшли до них і попросили прибрати танки. Але окупанти відповіли: "Будем стоять здесь. Ваши нацисты по жилым кварталам не стреляют".
Два рази написав і стер коментар. Тільки задоволена рожа пуйла перед очима.
Смотрю тв рашистов. Уже радуются что Мариуполь взяли. Говорят наши только на заводах закрепились. Орки контролируют выходы из Мариуполя. Уже нашли тех кто сказал что это "нацики" во всем виноваты. А про театр сказали что сегодня в 15.00 выяснилось что все что говорили "нацисты" это фейк. Интересно что же выяснилось?