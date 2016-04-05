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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 430431432433
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:34

  lapay написав:Українська армія контролює тільки половину території Маріуполя, - тероборона

В Маріуполі продовжують точитися вуличні бої. Захисники Маріуполя роблять неможливе, знищуючи ворога. Але вони вже не контролюють половину міста.

Як повідомили 0629 в територіальній обороні Маріуполя, зараз українські військові контролюють лише половину міста. Інша частина вже окупована росіянами.

Зокрема, окупанти контролюють 17-23 мікрорайони, Лівоберіжжя, частину Маріуполя вздовж проспекту Будівельників до магазину "1000 дрібниць".

Місцеві розповідають, що рашисти поставили танки во дворах біля Савони. Місцеві жінки підійшли до них і попросили прибрати танки. Але окупанти відповіли: "Будем стоять здесь. Ваши нацисты по жилым кварталам не стреляют".

Захисники Маріуполя благають про допомогу, про підкріплення, про надання технологічної зброї. Влада! НЕ дозволь зрадити Маріуполь, який 8 років захищав всю Україну від війни. Допоможі Маріуполю.
https://www.0629.com.ua/news/3352484/uk ... teroborona

Два рази написав і стер коментар. Тільки задоволена рожа пуйла перед очима.
Смотрю тв рашистов. Уже радуются что Мариуполь взяли. Говорят наши только на заводах закрепились. Орки контролируют выходы из Мариуполя. Уже нашли тех кто сказал что это "нацики" во всем виноваты. А про театр сказали что сегодня в 15.00 выяснилось что все что говорили "нацисты" это фейк. Интересно что же выяснилось?
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:38

в Україну летять дрони-камікадзе зі штатів

буде сильне месіво, начуавйтесь, фашисти-рашисти!

greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 04:20

  greenozon написав:буде сильне месіво, начуавйтесь, фашисти-рашисти
их всего 100 шт летит при потребности в несколько тысяч. Русня воюет количеством техники, снарядов и солярки. Против количества как ни крути тоже нужно количество высокоэффективного вооружения.


  lapay написав:Захисники Маріуполя благають про допомогу, про підкріплення, про надання технологічної зброї. Влада! НЕ дозволь зрадити Маріуполь, який 8 років захищав всю Україну від війни. Допоможі Маріуполю.
Арестович скачал что помочь Мариуполю нереально потому что ближайшие наши войска стоят в Запорожье 300 км , Мармуполь в кольце и дорога к нему простреливается.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 04:48

На западе настроения примерно такие

🔴 США не бачать ознак того, що путін готовий зупинитися

На сьогодні росія та путін не демонструють жодних ознак участі у відповідальних переговорах заради припинення кривавої агресії проти України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

🔻«Навпаки, якщо ви послухаєте його останні заяви, вони наводять на думку, що він рухається у зворотному напрямку».

🔻При цьому Блінкен визнає, що санкції не мають миттєвого ефекту та не зупинять путіна самі по собі.
Политолог и военный стратег Максимильян Терхалле не верит, что мир в Украине наступит благодаря компромиссу. По его словам, Путин не остановится, «пока его не остановят». Это означает массивные поставки оружия украинской армии и полное эмбарго на российский газ. Иначе Путин может решиться атаковать даже территорию НАТО.

Немецкий военный эксперт настаивает, что Киев должен получить все необходимое оружие, а Запад – полностью отказаться от российских энергоносителей, иначе мир никогда не наступит.

Политолог и военный стратег Максимильян Терхалле не верит, что мир в Украине наступит благодаря компромиссу. По его словам, Путин не остановится, «пока его не остановят». Это означает массивные поставки оружия украинской армии и полное эмбарго на российский газ. Иначе Путин может решиться атаковать территорию НАТО.

https://zn.ua/POLITICS/focus-ili-putina ... ertva.html

❗️Президент Франції Макрон закликав готуватися до великої війни в Європі

«Наші сили – єдина повноцінна армія на європейському континенті. Нам потрібно збільшити інвестиції, щоб бути готовими до можливого збройного конфлікту високої інтенсивності, який може розпочатись на нашому континенті», - заявив Макрон.

До речі, напередодні голова Комітету з оборони та міжнародних справ французького Сенату Крістіан Камбон у прямому ефірі заявив, що Франція практично не має запасу боєприпасів, а наявної кількості вистачить на три-чотири дні повномасштабних бойових дій.
vitaliian
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