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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 431432433434435>
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:34

  lapay написав:Українська армія контролює тільки половину території Маріуполя, - тероборона

В Маріуполі продовжують точитися вуличні бої. Захисники Маріуполя роблять неможливе, знищуючи ворога. Але вони вже не контролюють половину міста.

Як повідомили 0629 в територіальній обороні Маріуполя, зараз українські військові контролюють лише половину міста. Інша частина вже окупована росіянами.

Зокрема, окупанти контролюють 17-23 мікрорайони, Лівоберіжжя, частину Маріуполя вздовж проспекту Будівельників до магазину "1000 дрібниць".

Місцеві розповідають, що рашисти поставили танки во дворах біля Савони. Місцеві жінки підійшли до них і попросили прибрати танки. Але окупанти відповіли: "Будем стоять здесь. Ваши нацисты по жилым кварталам не стреляют".

Захисники Маріуполя благають про допомогу, про підкріплення, про надання технологічної зброї. Влада! НЕ дозволь зрадити Маріуполь, який 8 років захищав всю Україну від війни. Допоможі Маріуполю.
https://www.0629.com.ua/news/3352484/uk ... teroborona

Два рази написав і стер коментар. Тільки задоволена рожа пуйла перед очима.
Смотрю тв рашистов. Уже радуются что Мариуполь взяли. Говорят наши только на заводах закрепились. Орки контролируют выходы из Мариуполя. Уже нашли тех кто сказал что это "нацики" во всем виноваты. А про театр сказали что сегодня в 15.00 выяснилось что все что говорили "нацисты" это фейк. Интересно что же выяснилось?
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 23:38

в Україну летять дрони-камікадзе зі штатів

буде сильне месіво, начуавйтесь, фашисти-рашисти!

greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 04:20

  greenozon написав:буде сильне месіво, начуавйтесь, фашисти-рашисти
их всего 100 шт летит при потребности в несколько тысяч. Русня воюет количеством техники, снарядов и солярки. Против количества как ни крути тоже нужно количество высокоэффективного вооружения.


  lapay написав:Захисники Маріуполя благають про допомогу, про підкріплення, про надання технологічної зброї. Влада! НЕ дозволь зрадити Маріуполь, який 8 років захищав всю Україну від війни. Допоможі Маріуполю.
Арестович скачал что помочь Мариуполю нереально потому что ближайшие наши войска стоят в Запорожье 300 км , Мармуполь в кольце и дорога к нему простреливается.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 04:48

На западе настроения примерно такие

🔴 США не бачать ознак того, що путін готовий зупинитися

На сьогодні росія та путін не демонструють жодних ознак участі у відповідальних переговорах заради припинення кривавої агресії проти України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

🔻«Навпаки, якщо ви послухаєте його останні заяви, вони наводять на думку, що він рухається у зворотному напрямку».

🔻При цьому Блінкен визнає, що санкції не мають миттєвого ефекту та не зупинять путіна самі по собі.

Политолог и военный стратег Максимильян Терхалле не верит, что мир в Украине наступит благодаря компромиссу. По его словам, Путин не остановится, «пока его не остановят». Это означает массивные поставки оружия украинской армии и полное эмбарго на российский газ. Иначе Путин может решиться атаковать даже территорию НАТО.

Немецкий военный эксперт настаивает, что Киев должен получить все необходимое оружие, а Запад – полностью отказаться от российских энергоносителей, иначе мир никогда не наступит.

Политолог и военный стратег Максимильян Терхалле не верит, что мир в Украине наступит благодаря компромиссу. По его словам, Путин не остановится, «пока его не остановят». Это означает массивные поставки оружия украинской армии и полное эмбарго на российский газ. Иначе Путин может решиться атаковать территорию НАТО.

https://zn.ua/POLITICS/focus-ili-putina ... ertva.html


❗️Президент Франції Макрон закликав готуватися до великої війни в Європі

«Наші сили – єдина повноцінна армія на європейському континенті. Нам потрібно збільшити інвестиції, щоб бути готовими до можливого збройного конфлікту високої інтенсивності, який може розпочатись на нашому континенті», - заявив Макрон.

До речі, напередодні голова Комітету з оборони та міжнародних справ французького Сенату Крістіан Камбон у прямому ефірі заявив, що Франція практично не має запасу боєприпасів, а наявної кількості вистачить на три-чотири дні повномасштабних бойових дій.

⚡️Новая оценка Великобритании: «Проблемы материально-технического обеспечения продолжают препятствовать неуверенному вторжению России в Украину. Нежелание маневрировать по пересеченной местности, отсутствие контроля над воздухом и ограниченные возможности наведения мостов мешают России эффективно пополнять запасы своих передовых войск», - Фил Стюарт, корреспондент Reuters


Из всего видно явную преоценку пуйлом возможностей своей армии. Одной техники, ракет и оружия для войны мало, нужно желание воевать, профессионализм и понимание за что воюем. С первым у армии пуйла типа всё ок, а с остальным - пробуксовка.

Ну и у макарона от страха задрожали зубы с корнями. Ему скоро на выборы идти , видимо накануне решил пугнуть электорат войной. Интересно что он может предложить против большой войны, ещё раз слетать к пуйлу на переговоры? Надеюсь его не выберут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 06:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну и у макарона от страха задрожали зубы с корнями

Нет, просто он реалист. К тому же он постоянно общается с путиным, а, значит, знает оперативное реальное состояние дел.
Всё это означает, что мы переоцениваем себя, недооцениваем противника. По новостям мы уничтожили, отбросили, захватили, а на деле...
Вот Вы написали, что Арестович сказал, что Мариуполю помочь нельзя, войска у Запорожья за 300 км. То есть, если реально смотреть на вещи, то мы обороняем город (любой), гарнизону на помощь никто не придёт, потому что далеко, небо для нас закрыто. Потеряли этот город, враг пришел к следующему. Дальше ситуация повторяется. Получается, что вопрос только времени?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 06:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hennady написав:К тому же он постоянно общается с путиным, а, значит, знает оперативное реальное состояние дел.
Очень информативное и полезное общение.

как утверждает администрация Макрона, во время переговоров Путин сказал Макрону, что "в течение следующих дней", то есть после окончания военных учений, войска России будут выведены с территории Беларуси
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/news-60456224.amp

Могу предложить что теперь пуйло поет макарону что это Украина напала на его войска во время спецоперации и РФ защищается.

  Hennady написав:Всё это означает, что мы переоцениваем себя,
себя да, без запада мы ноль без палочки. С РФ воюют сильнейшие экономики мира. Процесс экономического уничтожения РФ не быстрый и на этом пути возможно нас ждут ещё очень крупные потери. Но тем не менее, у кого шансов больше? Вы верите что с такой отсталой армией пуйло полезет на НАТО? А Макарон и Лукашенко верят. Делайте выводы на чьей стороне макарон и о чем он часто общается с пуйлом.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 бер, 2022 07:06, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:01

  Hennady написав:
Ну и у макарона от страха задрожали зубы с корнями

Нет, просто он реалист. К тому же он постоянно общается с путиным, а, значит, знает оперативное реальное состояние дел.
Всё это означает, что мы переоцениваем себя, недооцениваем противника. По новостям мы уничтожили, отбросили, захватили, а на деле...
Вот Вы написали, что Арестович сказал, что Мариуполю помочь нельзя, войска у Запорожья за 300 км. То есть, если реально смотреть на вещи, то мы обороняем город (любой), гарнизону на помощь никто не придёт, потому что далеко, небо для нас закрыто. Потеряли этот город, враг пришел к следующему. Дальше ситуация повторяется. Получается, что вопрос только времени?

Вони вже нічого не можуть взяти нового, під Миколаєвом зупинили і погнали, в них ще є інерційний рух на Півдні і Сході, на Півночі зупинились і покотились на вихід. Вони вже не зможуть взяти жодного великого міста.
Ми зможемо активніше їх погнати, якщо підключемо партизанку, підготування якої пр..али перед війною.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про "скорый" дефолт россии:
Похоже, что дефолт россии откладывается. На некоторое время

Про бунты и недовольство россиян из-за санкций:
ЗМІ: Більшість росіян за війну з Україною і хочуть, щоб Путін правив довше

вместе с новостями с фронта чувствую наигорьчайшее разочарование
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Вони вже нічого не можуть взяти нового, під Миколаєвом зупинили і погнали, в них ще є інерційний рух на Півдні і Сході, на Півночі зупинились і покотились на вихід. Вони вже не зможуть взяти жодного великого міста.

та беруть... на жаль, якраз, беруть
Безперервні контратаки ЗСУ серйозно обмежують наступ Росії – британська розвідка
не зупиняють наступ, не повертають назад, а просто "обмежують" - тобто, іншими словами, вони наступають (тобто просуваються, захоплюють нові території), але їм незручно, не так як планувалось з початку.
Знову повітряна тривога...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:08

  Hennady написав:Про "скорый" дефолт россии:
Похоже, что дефолт россии откладывается. На некоторое время

Про бунты и недовольство россиян из-за санкций:
ЗМІ: Більшість росіян за війну з Україною і хочуть, щоб Путін правив довше

вместе с новостями с фронта чувствую наигорьчайшее разочарование
зачем вам их бунты. Рабы хотят быть рабами, вам от этого холодно или жарко? Мы же за себя воюем а не них.

Берёза с утра пишет:
Чернобаевка. 5 раз. На том же самом месте. Они мазохисты? Или это для русни что-то личное? В общем, ЗСУ разъебашила оккупантов артой 5 раз в Чернобаевке. Это уже какой-то день сурка. Рашисты зашли в Чернобаевку, стали, наша арта отработала, рашисты сдохли. 5 раз подряд. Что это было???
https://t.me/BerezaJuice/11820

Комент ниже
Может сливают технику специально? Типа потом у своих оправдаться что голым мясом не пойдут)
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 бер, 2022 07:13, всього редагувалось 7 разів.
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