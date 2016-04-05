Додано: П'ят 18 бер, 2022 04:48



Политолог и военный стратег Максимильян Терхалле не верит, что мир в Украине наступит благодаря компромиссу. По его словам, Путин не остановится, «пока его не остановят». Это означает массивные поставки оружия украинской армии и полное эмбарго на российский газ. Иначе Путин может решиться атаковать даже территорию НАТО.



Немецкий военный эксперт настаивает, что Киев должен получить все необходимое оружие, а Запад – полностью отказаться от российских энергоносителей, иначе мир никогда не наступит.



Политолог и военный стратег Максимильян Терхалле не верит, что мир в Украине наступит благодаря компромиссу. По его словам, Путин не остановится, «пока его не остановят». Это означает массивные поставки оружия украинской армии и полное эмбарго на российский газ. Иначе Путин может решиться атаковать территорию НАТО.



https://zn.ua/POLITICS/focus-ili-putina ... ertva.html Политолог и военный стратег Максимильян Терхалле не верит, что мир в Украине наступит благодаря компромиссу. По его словам, Путин не остановится, «пока его не остановят». Это означает массивные поставки оружия украинской армии и полное эмбарго на российский газ. Иначе Путин может решиться атаковать даже территорию НАТО.Немецкий военный эксперт настаивает, что Киев должен получить все необходимое оружие, а Запад – полностью отказаться от российских энергоносителей, иначе мир никогда не наступит.Политолог и военный стратег Максимильян Терхалле не верит, что мир в Украине наступит благодаря компромиссу. По его словам, Путин не остановится, «пока его не остановят». Это означает массивные поставки оружия украинской армии и полное эмбарго на российский газ. Иначе Путин может решиться атаковать территорию НАТО.

⚡️Новая оценка Великобритании: «Проблемы материально-технического обеспечения продолжают препятствовать неуверенному вторжению России в Украину. Нежелание маневрировать по пересеченной местности, отсутствие контроля над воздухом и ограниченные возможности наведения мостов мешают России эффективно пополнять запасы своих передовых войск», - Фил Стюарт, корреспондент Reuters

🔴 США не бачать ознак того, що путін готовий зупинитисяНа сьогодні росія та путін не демонструють жодних ознак участі у відповідальних переговорах заради припинення кривавої агресії проти України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.🔻«Навпаки, якщо ви послухаєте його останні заяви, вони наводять на думку, що він рухається у зворотному напрямку».🔻При цьому Блінкен визнає, що санкції не мають миттєвого ефекту та не зупинять путіна самі по собі.❗️Президент Франції Макрон закликав готуватися до великої війни в Європі«Наші сили – єдина повноцінна армія на європейському континенті. Нам потрібно збільшити інвестиції, щоб бути готовими до можливого збройного конфлікту високої інтенсивності, який може розпочатись на нашому континенті», - заявив Макрон.До речі, напередодні голова Комітету з оборони та міжнародних справ французького Сенату Крістіан Камбон у прямому ефірі заявив, що Франція практично не має запасу боєприпасів, а наявної кількості вистачить на три-чотири дні повномасштабних бойових дій.Из всего видно явную преоценку пуйлом возможностей своей армии. Одной техники, ракет и оружия для войны мало, нужно желание воевать, профессионализм и понимание за что воюем. С первым у армии пуйла типа всё ок, а с остальным - пробуксовка.Ну и у макарона от страха задрожали зубы с корнями. Ему скоро на выборы идти , видимо накануне решил пугнуть электорат войной. Интересно что он может предложить против большой войны, ещё раз слетать к пуйлу на переговоры? Надеюсь его не выберут.