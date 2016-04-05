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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:09
Вибачайте... Я "махровий" песиміст...
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Hennady
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:12
vitaliian написав:
зачем вам их бунты? Рабы хотят быть рабами, вам от этого холодно или жарко?
Просто, я к тому, что у нас же писали, что санкции для того, чтобы их народ прочувствовал, что творит их главный и они сами снесут его через неделю-две.
Всё, излил - перехожу в режим чтения.
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Hennady
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:16
Hennady написав: vitaliian написав:
зачем вам их бунты? Рабы хотят быть рабами, вам от этого холодно или жарко?
Просто, я к тому, что у нас же писали, что санкции для того, чтобы их народ прочувствовал, что творит их главный и они сами снесут его через неделю-две.
Всё, излил - перехожу в режим чтения.
Льется много дезы, блогерам-журналистам нужны хайпы и просмотры их примитивного контента, ради лайков вам что угодно напишут.
смотрите на Ютубе Дмитрия Потапенко, он в курсе как работают санкции. На данном этапе ещё не конец, но уже нарушены логистические цепочки и ценники рвутся вверх. Тут писали про Ладу гранта за 2млн фублей.
позавчера Путин получил отчёт от Набиуллиной с прогнозом инфляции по итогам года 69-72 %. Во время совещания в режиме видеосвязи с президентом Набиуллина заявила , что справиться с такой инфляцией в сложившихся условиях она не сможет. Более того, она дословно заявила Путину, что "для того, чтобы разгребать чужое дерьмо нужен ассенизатор, а она специалист в совершенно другой области".
72% инфляции это много или мало? Какая экономика это выдержит при этом воюя в чужой стране? Примерно такие прогнозы
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 18 бер, 2022 07:26, всього редагувалось 6 разів.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:20
Hennady написав:
та беруть... на жаль, якраз, беруть
Безперервні контратаки ЗСУ серйозно обмежують наступ Росії – британська розвідка
не зупиняють наступ, не повертають назад, а просто "обмежують" - тобто, іншими словами, вони наступають (тобто просуваються, захоплюють нові території), але їм незручно, не так як планувалось з початку.
Я вже писав про Миколаїв, взяли? Обстрілювати обстрілюють, а штурмують тільки Маріуполь, беруть тільки села, де немає військових, і де можна взяти яйко, млеко, шнапс.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:24
lapay написав:
беруть тільки села, де немає військових, і де можна взяти яйко, млеко, шнапс.
Мелитополь не совсем село но в целом да армия рф идёт туда где нет сопротивления. Все что они умеют - метать бомбы и воевать с безоружными, доказано 100500 раз.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:25
edvardd написав: GALeon написав:
Ось і до париизанської війни закликає Арестович:
️Арестович призвал устроить рельсовую войну на оккупированных территориях
- Внимание!
Давайте устроим тотальную рельсовую войну противнику на оккупированных территориях.
///
Партизаны, ваш выход!
чтобы сбросить поезд, надо специальные башмаки, там не всё так просто, я гуглил тему неделю назад...или рельсы раскручивать...
"надо специальные башмаки" -- звучит прям как какие-то нанотехнологии... -- те башмаки любым пьяным сварщиком за примерно 10 минут варятся из валяющейся в любом гараже фольги-6.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:32
Hennady написав:
Вибачайте... Я "махровий" песиміст...
Істина посередині, можливо, песимізм не гірше ніж віра в 100500 літаків збитих привидом. Особисто найбільше песимізму вселяє не стан справ на фронті, а наші переговорники, маніакальне прагнення зе говорити з Путіним та намагання розколювати суспільство по темі нетаких переселенців чи роздування мовного питання йо**тою фаріон і її послідовниками в соцмережах
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:45
otg написав:Смотрю тв рашистов.
Вот просто цiкаво навiщо вы их постоянно смотрите? Какую информацию пытаетесь там получить?
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:53
1. На рахунок мого питання про "зайти в банк зі зброєю" - то я теж кажу, що МОЖУ! А от хлопці з моєї бригади кажуть, що на мене працівники банку викличуть поліцію/маски-шоу і мене пов'яжуть!
А я доказую, що зараз - воєнний стан і я можу заходити зі зброєю всюди, так як я є солдатом ЗСУ!
2. Тут, навіть, не пишіть про всяку капітуляцію і т.п.!!!
Хлопці всі налаштовані рішуче і впевнені в нашій перемозі, хоч якою б вона дорогою не була!!!
Всі налаштовані гнати ворога, мінімум, до нашого кордону!
А, взагалі, за те, що ворог вже вбив багатьох наших мирних мешканців - жінок/дітей, то хлопці хочуть підорашистів стерти з лиця землі!!!
Тож, вище носа, панове!
Все буде добре!
Переможемо, обов'язково!!!
Слава Україні!!!
І швидка смерть ворогам!!!!!!!
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:53
Учора Бідон тріпається про 100500 джавелінів (скоро вибори у них) сьогодні бомблять львівський аеропорт. Співпадіння чи Бідону таки пох на життя українців заради бляського передвиборчого піару?
Чого не заткнути пельку як зробили німці?
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