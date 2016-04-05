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Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:05
Прочитав в новинах, що Франція, Німеччина, Італія продавала росії зброю і комплектування за сотні мільйонів баксів... (від 2014 р)
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:10
Гена, у вас уже три поста подряд в которых сквозит отчаяние и поражение, не знаю в какой области вы сейчас пребываете , но выносить свой страх (отчаяние) на публику не по мужски (хотя может вы подросток или пенсионер преклонных лет)
По повода Мариуполя, со слов Белецкого защитников Мариуполя (включая полк Азов) меньше 3 тысяч против 13-14 тысяч орков и дело даже не в количестве орков, а тотальное превосходство их в авиации и артиллерии конкретно в районе Мариуполя
город никто сдавать не собирается, но попытаться деблокировать город, значит направить туда войска в количестве минимум 15-20 тысяч.
Как вы представляете себе марш этой колонны на открытой местности на дистанции 300км-их просто уничтожат авиацией и РЗСО как только они выдвинуться ...дальше не буду продолжать
у нас слышны звуки взрывов (3 минимум), ракеты или бомбежка? (но не ПВО точно, ПВО работало вчера утром по звуку где далеко (Затока приблизительно)
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:14
На фото та відео знищених орків та їх техніки нічого французького німецького чи італійського не бачив.
ПС були на одній фото рпг зроблено в гдр, не думаю що це суттєво .
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