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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 432433434435
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:05

Прочитав в новинах, що Франція, Німеччина, Італія продавала росії зброю і комплектування за сотні мільйонів баксів... (від 2014 р)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:10

  Hennady написав:
Ну и у макарона от страха задрожали зубы с корнями

Нет, просто он реалист. К тому же он постоянно общается с путиным, а, значит, знает оперативное реальное состояние дел.
Всё это означает, что мы переоцениваем себя, недооцениваем противника. По новостям мы уничтожили, отбросили, захватили, а на деле...
Вот Вы написали, что Арестович сказал, что Мариуполю помочь нельзя, войска у Запорожья за 300 км. То есть, если реально смотреть на вещи, то мы обороняем город (любой), гарнизону на помощь никто не придёт, потому что далеко, небо для нас закрыто. Потеряли этот город, враг пришел к следующему. Дальше ситуация повторяется. Получается, что вопрос только времени?


Гена, у вас уже три поста подряд в которых сквозит отчаяние и поражение, не знаю в какой области вы сейчас пребываете , но выносить свой страх (отчаяние) на публику не по мужски (хотя может вы подросток или пенсионер преклонных лет)
По повода Мариуполя, со слов Белецкого защитников Мариуполя (включая полк Азов) меньше 3 тысяч против 13-14 тысяч орков и дело даже не в количестве орков, а тотальное превосходство их в авиации и артиллерии конкретно в районе Мариуполя
город никто сдавать не собирается, но попытаться деблокировать город, значит направить туда войска в количестве минимум 15-20 тысяч.
Как вы представляете себе марш этой колонны на открытой местности на дистанции 300км-их просто уничтожат авиацией и РЗСО как только они выдвинуться ...дальше не буду продолжать

у нас слышны звуки взрывов (3 минимум), ракеты или бомбежка? (но не ПВО точно, ПВО работало вчера утром по звуку где далеко (Затока приблизительно)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:14

  greenozon написав:Прочитав в новинах, що Франція, Німеччина, Італія продавала росії зброю і комплектування за сотні мільйонів баксів... (від 2014 р)

На фото та відео знищених орків та їх техніки нічого французького німецького чи італійського не бачив.
ПС були на одній фото рпг зроблено в гдр, не думаю що це суттєво .
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