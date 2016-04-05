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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 433434435436437438>
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:26

  Hennady написав:Вибачайте... Я "махровий" песиміст...


прошу вас прекратить делиться своим пессимизмом здесь

на флоте таких первыми выкидывали за борт
настоятельно прошу отдохните пару дней от форума-может вас попустит,
если у вас безопасно гулять по улицам советую пару дней не читать новости (вообще)
и больше находиться на свежем воздухе

пс я не прикалываюсь, у моей крестницы (21год) на нервной почве типа псориаз образовался (страх и постоянное пребывание в инстаграм/телеграм)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:31

"Душу й тіло ми положим за нашу свободу!"©

Хлопці всі налаштовані рішуче і впевнені в нашій перемозі, хоч якою б вона дорогою не була!!!
Всі налаштовані гнати ворога, мінімум, до нашого кордону!
А, взагалі, за те, що ворог вже вбив багатьох наших мирних мешканців - жінок/дітей, то хлопці хочуть підорашистів стерти з лиця землі!!!

Тож, вище носа, панове!
Все буде добре!
Переможемо, обов'язково!!!
Слава Україні!!!
І швидка смерть ворогам!!!!!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:32

  kotyk222 написав:
  Hennady написав:Вибачайте... Я "махровий" песиміст...

Істина посередині, можливо, песимізм не гірше ніж віра в 100500 літаків збитих привидом. Особисто найбільше песимізму вселяє не стан справ на фронті, а наші переговорники, маніакальне прагнення зе говорити з Путіним та намагання розколювати суспільство по темі нетаких переселенців чи роздування мовного питання йо**тою фаріон і її послідовниками в соцмережах



британский министр считает, что переговоры с Путиным ни к чему не ведут и происходят только с одной целью -отвлечение внимания мирового сообщества и затягивание времени

у нас это знают в руководстве державы, однако наивные граждане полагаются на переговоры как на последнюю надежду (сидя без еды/воды/тепла под бомбежками в подвале и на черта будешь молится)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:46

так поржать

Дикие гуси подключились к противовоздушной обороне Украины
В районе Каланчака в Херсонской области потерпел крушение еще один вражеский истребитель.
По данным от очевидцев, на этот раз военный самолет оккупанта "сбила" стая диких гусей.
Пара российских истребителей летела в районе Каланчака. Первый поднял стаю гусей, который решили исполнить патриотический долг перед народом Украины. Одна или несколько птиц героически попали в мотор российского истребителя, в результате чего он рухнул в болото.
Ждем появления в ватных пабликах, что гуси были выращены в американских биолабораториях в Украине.
Мы сообщали, что также сегодня украинские военные подбили вражеский вертолет на Киевщине.
А ПВО Украины уничтожила над Слабожанщиной два самолета оккупантов.
Напомним, в Генштабе сегодня заявили, что враг использовал почти весь комплект точных крылатых ракет.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:49

Кацап пускає ракети не тому що хтось щось сказав, а просто тому що вони в нього є. А інфа про джавеліни - в тому числі для їх танкістів, хай не сплять. Точно так як інформація про високоточні дрони-камікадзе має сподобатись операторам смерчів-ураганів-точок, які думають що вони далеко і їм нічого не грозить
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:55

  Ukrainian написав:
  greenozon написав:Прочитав в новинах, що Франція, Німеччина, Італія продавала росії зброю і комплектування за сотні мільйонів баксів... (від 2014 р)

На фото та відео знищених орків та їх техніки нічого французького німецького чи італійського не бачив.
ПС були на одній фото рпг зроблено в гдр, не думаю що це суттєво .


дякуємо (не)пані меркель і іншим запроданцям (зараз про це звісно не модно писати), але факти річ вперта

https://www.dw.com/uk/kompanii-z-frn-pr ... a-60761608

чому меркель і шольц досі вільно собі гуляють а не хлєбають за гратами???
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:57

По слухам фюрер на 14 готовит обращение к нации
https://t.me/u_now/30736
Пишите ваши мнения о чем пойдет речь.

До этого он лично до поздна писал победоносное обращение к народу. Я думаю он объявит об успешном окончании спецоперации и разрушении основной военной инфраструктуры Украины.

Обоснование затяжная война 2й Афган ему не нужна, а анонсированное байденом количество нового вооружения которое американцы передают Украине несёт угрозу оставить его вообще без армии. Пока ещё можно отступить без катастрофических для армии последствий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:06

  greenozon написав:
  Ukrainian написав:
  greenozon написав:Прочитав в новинах, що Франція, Німеччина, Італія продавала росії зброю і комплектування за сотні мільйонів баксів... (від 2014 р)

На фото та відео знищених орків та їх техніки нічого французького німецького чи італійського не бачив.
ПС були на одній фото рпг зроблено в гдр, не думаю що це суттєво .


дякуємо (не)пані меркель і іншим запроданцям (зараз про це звісно не модно писати), але факти річ вперта

https://www.dw.com/uk/kompanii-z-frn-pr ... a-60761608

чому меркель і шольц досі вільно собі гуляють а не хлєбають за гратами???

Все що не заборонено - дозволено. Бізнес. Подвійне призначення то таке собі визначення. Містралі тормознули, і за те спасибі. Зараз вони б кацапам згодились
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Пишите ваши мнения о чем пойдет речь.

Думаю, он хочет объявить и формально получить поддержку народа возможности применения ЯО. Типа, народ благословил идти до конца за будущее страны.
Или о всеобщей мобилизации.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:15

  vitaliian написав:По слухам фюрер на 14 готовит обращение к нации
https://t.me/u_now/30736
Пишите ваши мнения о чем пойдет речь.



Он уже одной ногой в могиле, все шаги предрешены, Европе войну он не обьявит с Украины сам не уйдет, ждет помощи в выносе тела,только так.
Но на самом деле будет говорить о нацистах и угрозе своей рфии от НАТО поэтому родина в опасности все на фронт,сахара не будет долго.
Востаннє редагувалось AlexMotel в П'ят 18 бер, 2022 09:39, всього редагувалось 1 раз.
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