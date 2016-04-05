Hennady написав:Вибачайте... Я "махровий" песиміст...
прошу вас прекратить делиться своим пессимизмом здесь
на флоте таких первыми выкидывали за борт настоятельно прошу отдохните пару дней от форума-может вас попустит, если у вас безопасно гулять по улицам советую пару дней не читать новости (вообще) и больше находиться на свежем воздухе
пс я не прикалываюсь, у моей крестницы (21год) на нервной почве типа псориаз образовался (страх и постоянное пребывание в инстаграм/телеграм)
Хлопці всі налаштовані рішуче і впевнені в нашій перемозі, хоч якою б вона дорогою не була!!! Всі налаштовані гнати ворога, мінімум, до нашого кордону! А, взагалі, за те, що ворог вже вбив багатьох наших мирних мешканців - жінок/дітей, то хлопці хочуть підорашистів стерти з лиця землі!!!
Тож, вище носа, панове! Все буде добре! Переможемо, обов'язково!!! Слава Україні!!! І швидка смерть ворогам!!!!!!!
Hennady написав:Вибачайте... Я "махровий" песиміст...
Істина посередині, можливо, песимізм не гірше ніж віра в 100500 літаків збитих привидом. Особисто найбільше песимізму вселяє не стан справ на фронті, а наші переговорники, маніакальне прагнення зе говорити з Путіним та намагання розколювати суспільство по темі нетаких переселенців чи роздування мовного питання йо**тою фаріон і її послідовниками в соцмережах
британский министр считает, что переговоры с Путиным ни к чему не ведут и происходят только с одной целью -отвлечение внимания мирового сообщества и затягивание времени
у нас это знают в руководстве державы, однако наивные граждане полагаются на переговоры как на последнюю надежду (сидя без еды/воды/тепла под бомбежками в подвале и на черта будешь молится)
Дикие гуси подключились к противовоздушной обороне Украины В районе Каланчака в Херсонской области потерпел крушение еще один вражеский истребитель. По данным от очевидцев, на этот раз военный самолет оккупанта "сбила" стая диких гусей. Пара российских истребителей летела в районе Каланчака. Первый поднял стаю гусей, который решили исполнить патриотический долг перед народом Украины. Одна или несколько птиц героически попали в мотор российского истребителя, в результате чего он рухнул в болото. Ждем появления в ватных пабликах, что гуси были выращены в американских биолабораториях в Украине. Мы сообщали, что также сегодня украинские военные подбили вражеский вертолет на Киевщине. А ПВО Украины уничтожила над Слабожанщиной два самолета оккупантов. Напомним, в Генштабе сегодня заявили, что враг использовал почти весь комплект точных крылатых ракет.
Кацап пускає ракети не тому що хтось щось сказав, а просто тому що вони в нього є. А інфа про джавеліни - в тому числі для їх танкістів, хай не сплять. Точно так як інформація про високоточні дрони-камікадзе має сподобатись операторам смерчів-ураганів-точок, які думають що вони далеко і їм нічого не грозить
До этого он лично до поздна писал победоносное обращение к народу. Я думаю он объявит об успешном окончании спецоперации и разрушении основной военной инфраструктуры Украины.
Обоснование затяжная война 2й Афган ему не нужна, а анонсированное байденом количество нового вооружения которое американцы передают Украине несёт угрозу оставить его вообще без армии. Пока ещё можно отступить без катастрофических для армии последствий.
vitaliian написав:По слухам фюрер на 14 готовит обращение к нации https://t.me/u_now/30736 Пишите ваши мнения о чем пойдет речь.
Он уже одной ногой в могиле, все шаги предрешены, Европе войну он не обьявит с Украины сам не уйдет, ждет помощи в выносе тела,только так. Но на самом деле будет говорить о нацистах и угрозе своей рфии от НАТО поэтому родина в опасности все на фронт,сахара не будет долго.
Востаннє редагувалось AlexMotel в П'ят 18 бер, 2022 09:39, всього редагувалось 1 раз.