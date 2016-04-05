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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 433434435436437>
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:05

Прочитав в новинах, що Франція, Німеччина, Італія продавала росії зброю і комплектування за сотні мільйонів баксів... (від 2014 р)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:10

  Hennady написав:
Ну и у макарона от страха задрожали зубы с корнями

Нет, просто он реалист. К тому же он постоянно общается с путиным, а, значит, знает оперативное реальное состояние дел.
Всё это означает, что мы переоцениваем себя, недооцениваем противника. По новостям мы уничтожили, отбросили, захватили, а на деле...
Вот Вы написали, что Арестович сказал, что Мариуполю помочь нельзя, войска у Запорожья за 300 км. То есть, если реально смотреть на вещи, то мы обороняем город (любой), гарнизону на помощь никто не придёт, потому что далеко, небо для нас закрыто. Потеряли этот город, враг пришел к следующему. Дальше ситуация повторяется. Получается, что вопрос только времени?


Гена, у вас уже четыре поста подряд в которых сквозит отчаяние и поражение, не знаю в какой области вы сейчас пребываете , но выносить свой страх (отчаяние) на публику не по мужски (хотя может вы подросток или пенсионер преклонных лет)
По повода Мариуполя, со слов Белецкого защитников Мариуполя (включая полк Азов) меньше 3 тысяч против 13-14 тысяч орков и дело даже не в количестве орков, а тотальное превосходство их в авиации и артиллерии конкретно в районе Мариуполя
город никто сдавать не собирается, но попытаться деблокировать город, значит направить туда войска в количестве минимум 15-20 тысяч.
Как вы представляете себе марш этой колонны на открытой местности на дистанции 300км-их просто уничтожат авиацией и РЗСО как только они выдвинуться ...дальше не буду продолжать

у нас слышны звуки взрывов (3 минимум), ракеты или бомбежка? (но не ПВО точно, ПВО работало вчера утром по звуку где далеко (Затока приблизительно)
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 18 бер, 2022 08:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:14

  greenozon написав:Прочитав в новинах, що Франція, Німеччина, Італія продавала росії зброю і комплектування за сотні мільйонів баксів... (від 2014 р)

На фото та відео знищених орків та їх техніки нічого французького німецького чи італійського не бачив.
ПС були на одній фото рпг зроблено в гдр, не думаю що це суттєво .
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:26

  Hennady написав:Вибачайте... Я "махровий" песиміст...


прошу вас прекратить делиться своим пессимизмом здесь

на флоте таких первыми выкидывали за борт
настоятельно прошу отдохните пару дней от форума-может вас попустит,
если у вас безопасно гулять по улицам советую пару дней не читать новости (вообще)
и больше находиться на свежем воздухе

пс я не прикалываюсь, у моей крестницы (21год) на нервной почве типа псориаз образовался (страх и постоянное пребывание в инстаграм/телеграм)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:32

  kotyk222 написав:
  Hennady написав:Вибачайте... Я "махровий" песиміст...

Істина посередині, можливо, песимізм не гірше ніж віра в 100500 літаків збитих привидом. Особисто найбільше песимізму вселяє не стан справ на фронті, а наші переговорники, маніакальне прагнення зе говорити з Путіним та намагання розколювати суспільство по темі нетаких переселенців чи роздування мовного питання йо**тою фаріон і її послідовниками в соцмережах



британский министр считает, что переговоры с Путиным ни к чему не ведут и происходят только с одной целью -отвлечение внимания мирового сообщества и затягивание времени

у нас это знают в руководстве державы, однако наивные граждане полагаются на переговоры как на последнюю надежду (сидя без еды/воды/тепла под бомбежками в подвале и на черта будешь молится)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:36

  Ukrainian написав:Учора Бідон тріпається про 100500 джавелінів (скоро вибори у них) сьогодні бомблять львівський аеропорт. Співпадіння чи Бідону таки пох на життя українців заради бляського передвиборчого піару?
Чого не заткнути пельку як зробили німці?


без образ))

а чому тобі не перестати постити цю маячню
і стулити пельку

(не завжди потрібно виплескувати свої емоції на публіку)
думай-те
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:46

так поржать

Дикие гуси подключились к противовоздушной обороне Украины
В районе Каланчака в Херсонской области потерпел крушение еще один вражеский истребитель.
По данным от очевидцев, на этот раз военный самолет оккупанта "сбила" стая диких гусей.
Пара российских истребителей летела в районе Каланчака. Первый поднял стаю гусей, который решили исполнить патриотический долг перед народом Украины. Одна или несколько птиц героически попали в мотор российского истребителя, в результате чего он рухнул в болото.
Ждем появления в ватных пабликах, что гуси были выращены в американских биолабораториях в Украине.
Мы сообщали, что также сегодня украинские военные подбили вражеский вертолет на Киевщине.
А ПВО Украины уничтожила над Слабожанщиной два самолета оккупантов.
Напомним, в Генштабе сегодня заявили, что враг использовал почти весь комплект точных крылатых ракет.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:49

  prodigy написав:
  Ukrainian написав:Учора Бідон тріпається про 100500 джавелінів (скоро вибори у них) сьогодні бомблять львівський аеропорт. Співпадіння чи Бідону таки пох на життя українців заради бляського передвиборчого піару?
Чого не заткнути пельку як зробили німці?


без образ))

а чому тобі не перестати постити цю маячню
і стулити пельку

(не завжди потрібно виплескувати свої емоції на публіку)
думай-те

Кацап пускає ракети не тому що хтось щось сказав, а просто тому що вони в нього є. А інфа про джавеліни - в тому числі для їх танкістів, хай не сплять. Точно так як інформація про високоточні дрони-камікадзе має сподобатись операторам смерчів-ураганів-точок, які думають що вони далеко і їм нічого не грозить
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Совок стільки зброї наклепав, що півсвіту воює нею 50 років, і ще на 50 років вистачить. 40% економіки йшло на озброєння, а не 4%, як зараз. Одна надія, що таки колись заіржавіє вона у кацапів, бо це явно не остання наша з ними війна.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:55

  Ukrainian написав:
  greenozon написав:Прочитав в новинах, що Франція, Німеччина, Італія продавала росії зброю і комплектування за сотні мільйонів баксів... (від 2014 р)

На фото та відео знищених орків та їх техніки нічого французького німецького чи італійського не бачив.
ПС були на одній фото рпг зроблено в гдр, не думаю що це суттєво .


дякуємо (не)пані меркель і іншим запроданцям (зараз про це звісно не модно писати), але факти річ вперта

https://www.dw.com/uk/kompanii-z-frn-pr ... a-60761608

чому меркель і шольц досі вільно собі гуляють а не хлєбають за гратами???
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