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Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:05
Прочитав в новинах, що Франція, Німеччина, Італія продавала росії зброю і комплектування за сотні мільйонів баксів... (від 2014 р)
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:10
Гена, у вас уже четыре поста подряд в которых сквозит отчаяние и поражение, не знаю в какой области вы сейчас пребываете , но выносить свой страх (отчаяние) на публику не по мужски (хотя может вы подросток или пенсионер преклонных лет)
По повода Мариуполя, со слов Белецкого защитников Мариуполя (включая полк Азов) меньше 3 тысяч против 13-14 тысяч орков и дело даже не в количестве орков, а тотальное превосходство их в авиации и артиллерии конкретно в районе Мариуполя
город никто сдавать не собирается, но попытаться деблокировать город, значит направить туда войска в количестве минимум 15-20 тысяч.
Как вы представляете себе марш этой колонны на открытой местности на дистанции 300км-их просто уничтожат авиацией и РЗСО как только они выдвинуться ...дальше не буду продолжать
у нас слышны звуки взрывов (3 минимум), ракеты или бомбежка? (но не ПВО точно, ПВО работало вчера утром по звуку где далеко (Затока приблизительно)
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 18 бер, 2022 08:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:14
На фото та відео знищених орків та їх техніки нічого французького німецького чи італійського не бачив.
ПС були на одній фото рпг зроблено в гдр, не думаю що це суттєво .
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:26
прошу вас прекратить делиться своим пессимизмом здесь
на флоте таких первыми выкидывали за борт
настоятельно прошу отдохните пару дней от форума-может вас попустит,
если у вас безопасно гулять по улицам советую пару дней не читать новости (вообще)
и больше находиться на свежем воздухе
пс я не прикалываюсь, у моей крестницы (21год) на нервной почве типа псориаз образовался (страх и постоянное пребывание в инстаграм/телеграм)
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:32
британский министр считает, что переговоры с Путиным ни к чему не ведут и происходят только с одной целью -отвлечение внимания мирового сообщества и затягивание времени
у нас это знают в руководстве державы, однако наивные граждане полагаются на переговоры как на последнюю надежду (сидя без еды/воды/тепла под бомбежками в подвале и на черта будешь молится)
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:36
без образ))
а чому тобі не перестати постити цю маячню
і стулити пельку
(не завжди потрібно виплескувати свої емоції на публіку)
думай-те
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:46
так поржать
Дикие гуси подключились к противовоздушной обороне Украины
В районе Каланчака в Херсонской области потерпел крушение еще один вражеский истребитель.
По данным от очевидцев, на этот раз военный самолет оккупанта "сбила" стая диких гусей.
Пара российских истребителей летела в районе Каланчака. Первый поднял стаю гусей, который решили исполнить патриотический долг перед народом Украины. Одна или несколько птиц героически попали в мотор российского истребителя, в результате чего он рухнул в болото.
Ждем появления в ватных пабликах, что гуси были выращены в американских биолабораториях в Украине.
Мы сообщали, что также сегодня украинские военные подбили вражеский вертолет на Киевщине.
А ПВО Украины уничтожила над Слабожанщиной два самолета оккупантов.
Напомним, в Генштабе сегодня заявили, что враг использовал почти весь комплект точных крылатых ракет.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:49
Кацап пускає ракети не тому що хтось щось сказав, а просто тому що вони в нього є. А інфа про джавеліни - в тому числі для їх танкістів, хай не сплять. Точно так як інформація про високоточні дрони-камікадзе має сподобатись операторам смерчів-ураганів-точок, які думають що вони далеко і їм нічого не грозить
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:49
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Совок стільки зброї наклепав, що півсвіту воює нею 50 років, і ще на 50 років вистачить. 40% економіки йшло на озброєння, а не 4%, як зараз. Одна надія, що таки колись заіржавіє вона у кацапів, бо це явно не остання наша з ними війна.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:55
дякуємо (не)пані меркель і іншим запроданцям (зараз про це звісно не модно писати), але факти річ вперта
чому меркель і шольц досі вільно собі гуляють а не хлєбають за гратами???
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