До этого он лично до поздна писал победоносное обращение к народу. Я думаю он объявит об успешном окончании спецоперации и разрушении основной военной инфраструктуры Украины.
Обоснование затяжная война 2й Афган ему не нужна, а анонсированное байденом количество нового вооружения которое американцы передают Украине несёт угрозу оставить его вообще без армии. Пока ещё можно отступить без катастрофических для армии последствий.
vitaliian написав:По слухам фюрер на 14 готовит обращение к нации https://t.me/u_now/30736 Пишите ваши мнения о чем пойдет речь.
Он уже одной ногой в могиле, все шаги предрешены, Европе войну он не обьявит с Украины сам не уйдет, ждет помощи в выносе тела,только так. Но на самом деле будет говорить о нацистах и угрозе своей рфии от НАТО поэтому родина в опасности все на фронт,сахара не будет долго.
Востаннє редагувалось AlexMotel в П'ят 18 бер, 2022 09:39, всього редагувалось 1 раз.
greenozon написав:через те що китай послав пу куди подалі ..
Ви впевнені, що послав? Хто як не Китай у найбільшому виграші зараз від санкцій на рф?
13 судей Международного суда ООН проголосовали за то, что РФ должна немедленно прекратить вторжение в Украину. Против были только двое – от России и Китая. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам министра, это решение «юридически обязывает РФ прекратить военные действия в Украине в соответствии с нормами международного права».
Кулеба добавил, что решение станет точкой отсчета других юридических и политических оценок российской агрессии. В частности, на последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций.