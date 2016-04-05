greenozon написав:через те що китай послав пу куди подалі ..
Ви впевнені, що послав? Хто як не Китай у найбільшому виграші зараз від санкцій на рф?
13 судей Международного суда ООН проголосовали за то, что РФ должна немедленно прекратить вторжение в Украину. Против были только двое – от России и Китая. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам министра, это решение «юридически обязывает РФ прекратить военные действия в Украине в соответствии с нормами международного права».
Кулеба добавил, что решение станет точкой отсчета других юридических и политических оценок российской агрессии. В частности, на последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций.
vitaliian написав:По слухам фюрер на 14 готовит обращение к нации https://t.me/u_now/30736 Пишите ваши мнения о чем пойдет речь.
До этого он лично до поздна писал победоносное обращение к народу. Я думаю он объявит об успешном окончании спецоперации и разрушении основной военной инфраструктуры Украины.
Обоснование затяжная война 2й Афган ему не нужна, а анонсированное байденом количество нового вооружения которое американцы передают Украине несёт угрозу оставить его вообще без армии. Пока ещё можно отступить без катастрофических для армии последствий.
Как показало вторжение, он или сумашедший или система управления полностью приведена в негодность (воруют и докладывают то чего нет) Можно всего ожидать.
greenozon написав:через те що китай послав пу куди подалі ..
Ви впевнені, що послав? Хто як не Китай у найбільшому виграші зараз від санкцій на рф?
13 судей Международного суда ООН проголосовали за то, что РФ должна немедленно прекратить вторжение в Украину. Против были только двое – от России и Китая. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам министра, это решение «юридически обязывает РФ прекратить военные действия в Украине в соответствии с нормами международного права».
Кулеба добавил, что решение станет точкой отсчета других юридических и политических оценок российской агрессии. В частности, на последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций.