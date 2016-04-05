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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 434435436437438>
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

[quote="5412549:vitaliian"]Пишите ваши мнения о чем пойдет речь.[/quote

через те що китай послав пу куди подалі - оголосить про загальну мобілізацію рашистів
і так - похвалиться успіхами, надіюсь згадає що спіймали Степана Бандеру і публічно розстріляли :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:17

  Hennady написав:
  vitaliian написав:Пишите ваши мнения о чем пойдет речь.

Думаю, он хочет объявить и формально получить поддержку народа возможности применения ЯО. Типа, народ благословил идти до конца за будущее страны.
Или о всеобщей мобилизации.

За ЯО у народа не спрашивают,все против будут, даже козломордые.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Пишите ваши мнения о чем пойдет речь

Про те, що НАТО воює в Україні, про те, що ми попередили атаку на нас, і що раша переможе. Визволення Маріуполя від нацистів, які самі себе обстрілювали і біженців, теж може бути.

Поки ми не відкинемо чи не оточемо орків під Києвом, марно на щось сподіватись.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:30

  vitaliian написав:Пишите ваши мнения о чем пойдет речь


Мобилизацию объявит. И бла-бла-бла про "надо потерпеть", скоро мы их победим...
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:34

  greenozon написав:через те що китай послав пу куди подалі ..


Ви впевнені, що послав? Хто як не Китай у найбільшому виграші зараз від санкцій на рф?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:43

  fler написав:
  greenozon написав:через те що китай послав пу куди подалі ..


Ви впевнені, що послав? Хто як не Китай у найбільшому виграші зараз від санкцій на рф?

13 судей Международного суда ООН проголосовали за то, что РФ должна немедленно прекратить вторжение в Украину. Против были только двое – от России и Китая. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, это решение «юридически обязывает РФ прекратить военные действия в Украине в соответствии с нормами международного права».

Кулеба добавил, что решение станет точкой отсчета других юридических и политических оценок российской агрессии. В частности, на последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций.

https://t.me/c/1270471007/7446
вопрос к ЛАДу этого достаточно для прекращения огня или надо ещё какую-то бумажку подписать?

А вот и ответ

Россия отказалась выполнять требование Международного уголовного суда ООН остановить войну в Украине

"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может", сказал Дмитрий Песков.
какую бумажку не подпиши, РФ откажется её выполнять если так захочет.

О чем вы говорили нужно провести с ними переговоры, об обязательствах которые они не выполняют? Боюсь им будет очень стыдно.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 бер, 2022 09:51, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:45

Поблизу Одеси російські окупанти запустили з корабля безпілотник. Ворожий літальний об'єкт був збитий українською ППО. Джерело: https://censor.net/ua/n3326333
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:51

  vitaliian написав:По слухам фюрер на 14 готовит обращение к нации
https://t.me/u_now/30736
Пишите ваши мнения о чем пойдет речь.

До этого он лично до поздна писал победоносное обращение к народу. Я думаю он объявит об успешном окончании спецоперации и разрушении основной военной инфраструктуры Украины.

Обоснование затяжная война 2й Афган ему не нужна, а анонсированное байденом количество нового вооружения которое американцы передают Украине несёт угрозу оставить его вообще без армии. Пока ещё можно отступить без катастрофических для армии последствий.


Как показало вторжение, он или сумашедший или система управления полностью приведена в негодность (воруют и докладывают то чего нет)
Можно всего ожидать.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:55

  vitaliian написав:
  fler написав:
  greenozon написав:через те що китай послав пу куди подалі ..


Ви впевнені, що послав? Хто як не Китай у найбільшому виграші зараз від санкцій на рф?

13 судей Международного суда ООН проголосовали за то, что РФ должна немедленно прекратить вторжение в Украину. Против были только двое – от России и Китая. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, это решение «юридически обязывает РФ прекратить военные действия в Украине в соответствии с нормами международного права».

Кулеба добавил, что решение станет точкой отсчета других юридических и политических оценок российской агрессии. В частности, на последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций.

https://t.me/c/1270471007/7446
вопрос к ЛАДу этого достаточно для прекращения огня или надо ещё какую-то бумажку подписать?

А вот и ответ

Россия отказалась выполнять требование Международного уголовного суда ООН остановить войну в Украине

"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может", сказал Дмитрий Песков.
какую бумажку не подпиши, РФ откажется её выполнять если так захочет.

О чем вы говорили нужно провести с ними переговоры, об обязательствах которые они не выполняют? Боюсь им будет очень стыдно.


Насколько я понял этого дастаточно что-бы люди отсудили за имущество или убитых родственников внушительные компенсации.
Процедуру не знаю, нужно советоваться с юристами-международниками
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:59

fler
КНР не потрібні сильні сусіди, навпаки потрібні слабкі та залежні. Наражати себе на можливі санкції КНР не буде, тому обсяг допомоги може бути номінальним й обмежуватися споживчими товарами.
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