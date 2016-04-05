В передмісті обласного центру Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню “Смерч”, російськими окупантами, сьогодні 18 березня, близько 8:00 було здійснено масовий обстріл військового полігону та одного з заводів та кар’єру, що прилягає до нього. Внаслідок чого виникла пожежа на території заводу. Масштаби руйнування та втрати встановлюються. На даний час пожежа локалізована та ліквідується силами ДСНС.
президент России Владимир Путин решил проверить готовность к экстренной эвакуации членов правительства и постоянных членов Совбеза на случай ядерной угрозы.
Так, вчера несколько министров, а также Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин были предупреждены от имени президента, что, возможно, на днях они будут участвовать в отработке эвакуации на случай ядерной войны.
Все к кому обратились с этим предупреждением были не на шутку удивлены и озабочены этой инициативой президента, но все без исключения подтвердили готовность своего участия.
Семь российских правительственных самолетов в четверг утром вылетели из столицы на восток – место назначения у всех рейсов было разным.
Об этом сообщает российская служба BBC, со ссылкой на онлайн-сервис Flightradar24.
Среди них – самолет-ретранслятор Ту-214СР номер RA-64516. Такой самолет обеспечивает правительственную связь. В полдесятого утра он вылетел из Внуково в Омск. Приземлившись в Омске, он сразу же вылетел в Москву.
Ту-214ПУ номер RA-64532 так же в девять утра вылетел в Новосибирск и вернулся обратно. Этот самолет обычно используется для перелетов руководителей государства – на нем установлены системы контроля и управления разными государственными службами.
Ил-96-300 номер RA-96017 из специального летного отряда "Россия" без четверти в полдень вылетел из Внуково и, описав широкую дугу над северными регионами, направился в сторону Москвы. Его транспондер, сигналы которого позволяют отслеживать самолет в полете, был отключен в районе Сургута.
Ан-148-100ЕА номер RA-61716 из Специального летного отряда "Россия" в 13:32 вылетел в Уфу, а затем, через несколько минут после посадки, отправился обратно в Москву.
Airbus A-319 в 10 утра вылетел в Новосибирск и сразу вернулся обратно. По данным Flightradar, он не приземлился в Новосибирске, но лишь снизился до высоты в несколько десятков метров, после чего набрал высоту и отправился в Москву.
Сухой "Суперджет" RA-89039 в 10 утра вылетел в Тюмень, а Ту-204 RA-64058 примерно в это же время – куда-то в Сибирь. Его транспондер отключился в районе Когалыма.
Все эти самолеты принадлежат СЛЗ "Россия". Специальный летный отряд "Россия" занимается перевозкой руководителей государства, чиновников и должностных лиц высокого ранга. Он входит в состав и подчиняется Управлению делами Президента русской Федерации.
vitaliian написав:Я много раз думал зачем Гитлер полез на СССР, на тот момент он владел всей остальной материковой Европой (кроме ССср в новых границах и Швейцарии), первой армией в мире, и на завершающей стадии была разработка ядерной бомбы. Ему что было мало?
Аналогии проведите сами. Когда у диктатора сносит башню слов "стоп" и "хватит" для него не существует
ну блиин...... ну неужели еще кто-то не вкурсе? у известного историка Марка Солонина на ютубканале есть огромный ЦИКЛ с САМЫМИ ПОДРОБНЕЙШИМИ разборами тех ситуаций 1938-1945 (в т.ч и с объяснениями последующей преступно вялой и бесхребетной тактики и стратегии Запада в Холодной войне) Коротко: 1) Документально доказано, что армия у Гитлера была не сильнее, а сравнима и с британской, и с Красной : в чем-то лучше, в чем-то хуже, и однозначно гораздо меньше ркка и британского флота. 2) Ядерное оружие немцы реально не создали бы до конца 40хх - вследствие ряда причин, документально подтвержденных, приводимых Солониным в его отдельном ютуб-Цикле про атомное оружие. 3) сохранились документы, что Совок в конце 1940го!!! в Берлине !!!требовал!!! будущего контроля над Балканами, Босфором/Дарданеллами и зоной Персидского залива, т.е. потенциально ПОЛНОСТЬЮ перекрывал Германии доступ к подавляющему количеству добываемой на тот момент в восточном полушарии нефти(для "войны моторов") Т.е. Как ни переврано было за полвека совкопропагандой, но Гитлер действительно превентивно опередил 100%но-запланированное и почти начатое сталинское нападение (по разным оценкам - опередил на 1-3 недели ). Вот только после этого фактического ультиматума Гитлер подписал вынужденный и мегарискованный план Барбаросса.
И для Сталина 9 мая 1945 был не праздник, а фактически день крушения надежд - ведь ВСЮ Европу, как четко и подробно планировалось с 20х-30хх годов, сталинизм не покорил.
Солонин проводит максимально подходящую аналогию нашей теперешней войны с той первой финской 1939-40. В частности, Запад жуёт сопли точно так, как и тогда.
И это действительно уже началась новая Мировая Война. К сожалению, очевидно, что Русрэйх окончательно кристаллизован изнутри и самодостаточен именно для своих целей контроля над максимально большой частью Европы итп.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 18 бер, 2022 10:31, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian Тут, на форумі буа колега Волгарь, по всім ознакам платний троль, бо пропав після обрання Зеленського. Так от, він цілком серьозно стверджував, що рф виграє ядерну війну завдяки надзвуковим ракетам і ППО. Ну, як з Україною - однією лівою, за дві доби. Вони там усі ..бануті.