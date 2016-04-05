flysoulfly написав:это действительно уже началась новая Мировая Война
огласите список стран, воюющих на стороне РФ. 100 сирийских орков на мировую войну не тянут.
это не имеет значения.
в 1938-39 все тоже думали , что это локальные конфликты, не более
Когда в 1939 Франция и Англия обьявили Гитлеру войну всем все стало ясно. Напомню в 1939 Англия это Канада, Индия, Австралия, Н.Зеландия и Ю.Африка. Франция это сев.Африка, Индокитай. Так что в 1939 это не был локальный конфликт.
flysoulfly написав:это действительно уже началась новая Мировая Война
в 1938-39 все тоже думали , что это локальные конфликты, не более
Когда в 1939 Франция и Англия обьявили Гитлеру войну всем все стало ясно. Напомню в 1939 Англия это Канада, Индия, Австралия, Н.Зеландия и Ю.Африка. Франция это сев.Африка, Индокитай. Так что в 1939 это не был локальный конфликт.
НО с точки зрения Запада, походу, сейчас еще только 1938 (( и они считают что или их пронесет, или у них есть время подготовиться, открыто не вступая в войну на стороне Украины сейчас (( а Макроны-Шольцы точно верят только в "Мюнхены" ((