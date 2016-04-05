flysoulfly написав:это действительно уже началась новая Мировая Война
огласите список стран, воюющих на стороне РФ. 100 сирийских орков на мировую войну не тянут.
это не имеет значения.
в 1938-39 все тоже думали , что это локальные конфликты, не более
Когда в 1939 Франция и Англия обьявили Гитлеру войну всем все стало ясно. Напомню в 1939 Англия это Канада, Индия, Австралия, Н.Зеландия и Ю.Африка. Франция это сев.Африка, Индокитай. Так что в 1939 это не был локальный конфликт.
flysoulfly написав:это действительно уже началась новая Мировая Война
в 1938-39 все тоже думали , что это локальные конфликты, не более
Когда в 1939 Франция и Англия обьявили Гитлеру войну всем все стало ясно. Напомню в 1939 Англия это Канада, Индия, Австралия, Н.Зеландия и Ю.Африка. Франция это сев.Африка, Индокитай. Так что в 1939 это не был локальный конфликт.
НО с точки зрения Запада, походу, сейчас еще только 1938 (( и они считают что или их пронесет, или у них есть время подготовиться, открыто не вступая в войну на стороне Украины сейчас (( а Макроны-Шольцы точно верят только в "Мюнхены" ((
Это видео меня успокоило в результате я принял неверное решение. Сумму убытков от одного неверного решения посчитаю после войны, если доживу. А кто то не дожил, хотя мог принять правильное решение и выехать из Мариуполя и других горячих точек. Если бы подобные индивиды не успокаивали что войны не будет, а призывали эвакуировать хотя бы детей.
Потом он переобулся и уже вовсю вещает сентенции про войну. Имхо после того как он лоханулся, логичнее было бы поискать другое занятие.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 бер, 2022 11:26, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав: позавчера Путин получил отчёт от Набиуллиной с прогнозом инфляции по итогам года 69-72 %. Во время совещания в режиме видеосвязи с президентом Набиуллина заявила , что справиться с такой инфляцией в сложившихся условиях она не сможет. Более того, она дословно заявила Путину, что "для того, чтобы разгребать чужое дерьмо нужен ассенизатор, а она специалист в совершенно другой области". 72% инфляции это много или мало? Какая экономика это выдержит при этом воюя в чужой стране? Примерно такие прогнозы
рф хотят вернуть Геращенко на этот пост. Вообще там тпкое творится. Чубайс из приватизатора превращается в деприватизатора. Это было озвучено еще до войны. В общем товарищи семимильными шагами возвращаются в совок
Востаннє редагувалось otg в П'ят 18 бер, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly написав:это действительно уже началась новая Мировая Война
в 1938-39 все тоже думали , что это локальные конфликты, не более
Когда в 1939 Франция и Англия обьявили Гитлеру войну всем все стало ясно. Напомню в 1939 Англия это Канада, Индия, Австралия, Н.Зеландия и Ю.Африка. Франция это сев.Африка, Индокитай. Так что в 1939 это не был локальный конфликт.
НО с точки зрения Запада, походу, сейчас еще только 1938 (( и они считают что или их пронесет, или у них есть время подготовиться, открыто не вступая в войну на стороне Украины сейчас (( а Макроны-Шольцы точно верят только в "Мюнхены" ((
Я пересмотрел кучу документалки на английском и немецким языкам. На руском это недоступно. Скажу так - после второй мировой войны уровень прогнозирования находиться на очень высоком уровне. Предсказывали точно исход в битвах в арабо-израильских войнах, предсказывали ГКЧП и т.д.
Да надеются что пронесет. Просто есть я.о. у соперника. В случае применения, Европа/Сев.Америка,Росия будут стерты с лица земли. То есть белая раса будет практически истреблена.
Не просто так санкции вводят. Думаю вариант просчитан когда не будет чего есть и закончиться бенз. на заправках. А там да здраствует бунт жестокий и безпощадный.