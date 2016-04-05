Додано: П'ят 18 бер, 2022 11:10

flysoulfly написав: канал Солонина посмотри - канал Солонина посмотри -

для фанатов солонина смотрим видеос 6:15 минуты и делаем выводыЭто видео меня успокоило в результате я принял неверное решение. Сумму убытков от одного неверного решения посчитаю после войны, если доживу. А кто то не дожил, хотя мог принять правильное решение и выехать из Мариуполя и других горячих точек. Если бы подобные индивиды не успокаивали что войны не будет, а призывали эвакуировать хотя бы детей.Потом он переобулся и уже вовсю вещает сентенции про войну. Имхо после того как он лоханулся, логичнее было бы поискать другое занятие.