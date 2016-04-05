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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 436437438439440>
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:43

  lapay написав:vitaliian
Вони там усі ..бануті.

100%
нам не віриться, але там сталінізм повернувся остаточно.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:48

  vitaliian написав:
  flysoulfly написав:
в 1938-39 все тоже думали , что это локальные конфликты, не более :(

Откуда столько Ванг после начала войны и где вы были до 24.02 война мировая но глупое НАТО это никак не поймёт. Рос СМИ обчитались? Они как раз планируют на разбитых танках весь мир захватить.

тю... при чем я??

канал Солонина посмотри - он теперь и живет в Украине. - и он давно за Украину,
считает что рф проиграет, в конечном итоге.
Но не скоро,.. Война надолго. Может с передышкой.

Я смотрю/читаю его лет 12
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:52

  flysoulfly написав:
  vitaliian написав:
  flysoulfly написав:это действительно уже началась новая Мировая Война
огласите список стран, воюющих на стороне РФ. 100 сирийских орков на мировую войну не тянут.
это не имеет значения.

в 1938-39 все тоже думали , что это локальные конфликты, не более :(


Когда в 1939 Франция и Англия обьявили Гитлеру войну всем все стало ясно.
Напомню в 1939 Англия это Канада, Индия, Австралия, Н.Зеландия и Ю.Африка.
Франция это сев.Африка, Индокитай.
Так что в 1939 это не был локальный конфликт.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 11:00

  Хомякоид написав:
  flysoulfly написав:это действительно уже началась новая Мировая Война

в 1938-39 все тоже думали , что это локальные конфликты, не более :(


Когда в 1939 Франция и Англия обьявили Гитлеру войну всем все стало ясно.
Напомню в 1939 Англия это Канада, Индия, Австралия, Н.Зеландия и Ю.Африка.
Франция это сев.Африка, Индокитай.
Так что в 1939 это не был локальный конфликт.
НО с точки зрения Запада, походу, сейчас еще только 1938 ((
и они считают что или их пронесет, или у них есть время подготовиться, открыто не вступая в войну на стороне Украины сейчас ((
а Макроны-Шольцы точно верят только в "Мюнхены" ((
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 11:10

  flysoulfly написав:канал Солонина посмотри -
для фанатов солонина смотрим видео
https://youtu.be/d-Mx41YsCFM с 6:15 минуты и делаем выводы

Это видео меня успокоило в результате я принял неверное решение. Сумму убытков от одного неверного решения посчитаю после войны, если доживу. А кто то не дожил, хотя мог принять правильное решение и выехать из Мариуполя и других горячих точек. Если бы подобные индивиды не успокаивали что войны не будет, а призывали эвакуировать хотя бы детей.

Потом он переобулся и уже вовсю вещает сентенции про войну. Имхо после того как он лоханулся, логичнее было бы поискать другое занятие.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 бер, 2022 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 11:24

  vitaliian написав: позавчера Путин получил отчёт от Набиуллиной с прогнозом инфляции по итогам года 69-72 %. Во время совещания в режиме видеосвязи с президентом Набиуллина заявила , что  справиться с такой инфляцией в сложившихся условиях она не сможет. Более того, она дословно заявила Путину, что "для того,  чтобы разгребать чужое дерьмо нужен ассенизатор, а она специалист в совершенно другой области".
72% инфляции это много или мало? Какая экономика это выдержит при этом воюя в чужой стране? Примерно такие прогнозы
рф хотят вернуть Геращенко на этот пост. Вообще там тпкое творится. Чубайс из приватизатора превращается в деприватизатора. :) Это было озвучено еще до войны. В общем товарищи семимильными шагами возвращаются в совок
Востаннє редагувалось otg в П'ят 18 бер, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 11:25

  flysoulfly написав:
  Хомякоид написав:
  flysoulfly написав:это действительно уже началась новая Мировая Война

в 1938-39 все тоже думали , что это локальные конфликты, не более :(


Когда в 1939 Франция и Англия обьявили Гитлеру войну всем все стало ясно.
Напомню в 1939 Англия это Канада, Индия, Австралия, Н.Зеландия и Ю.Африка.
Франция это сев.Африка, Индокитай.
Так что в 1939 это не был локальный конфликт.
НО с точки зрения Запада, походу, сейчас еще только 1938 ((
и они считают что или их пронесет, или у них есть время подготовиться, открыто не вступая в войну на стороне Украины сейчас ((
а Макроны-Шольцы точно верят только в "Мюнхены" ((


Я пересмотрел кучу документалки на английском и немецким языкам.
На руском это недоступно.
Скажу так - после второй мировой войны уровень прогнозирования находиться на очень высоком уровне.
Предсказывали точно исход в битвах в арабо-израильских войнах, предсказывали ГКЧП и т.д.

Да надеются что пронесет. Просто есть я.о. у соперника.
В случае применения, Европа/Сев.Америка,Росия будут стерты с лица земли.
То есть белая раса будет практически истреблена.

Не просто так санкции вводят. Думаю вариант просчитан когда не будет чего есть и закончиться бенз. на заправках. А там да здраствует бунт жестокий и безпощадный.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 11:28

  vitaliian написав:
  flysoulfly написав:канал Солонина посмотри -
для фанатов солонина смотрим видео
https://youtu.be/d-Mx41YsCFM с 6:15 минуты и делаем выводы

Это видео меня успокоило в результате я принял неверное решение. Сумму убытков от одного неверного решения посчитаю после войны, если доживу.

Потом он переобулся и уже вовсю вещает сентенции про войну. Имхо после того как он лоханулся, логичнее было бы поискать другое занятие.

ну так по факту - кроме Бабченко и К°, и может, частично Портникова - фактически ситуативно лоханулись все.

Солонин - просто хороший историк. Именно этим он ценен.

А Все аналогии исторических событий и попыток выводов из них - с текущими и будущими событиями конечно "хромают",

"хромают" у всех и всегда.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 18 бер, 2022 12:08, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 11:29

  Aps написав:Вот просто цiкаво навiщо вы их постоянно смотрите? Какую информацию пытаетесь там получить?
Любую информацию пытаюсь получить. Нужно учиться читать между строк, тогда можно просчитать противника. А если будете заниматься шапкозакидательством ничего хорошего из этого не выйдет.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 11:34

[b]

Еще утром увидел что Киев бомбанули, сразу подумал что Веник.
Кличко подтвердил. Думаю даже знаю улицу.
Хомякоид
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