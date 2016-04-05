Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:00

vitaliian написав: flysoulfly написав: канал Солонина посмотри - канал Солонина посмотри - для фанатов солонина смотрим видео

https://youtu.be/d-Mx41YsCFM с 6:15 минуты и делаем выводы



Это видео меня успокоило в результате я принял неверное решение. Сумму убытков от одного неверного решения посчитаю после войны, если доживу. А кто то не дожил, хотя мог принять правильное решение и выехать из Мариуполя и других горячих точек. Если бы подобные индивиды не успокаивали что войны не будет, а призывали эвакуировать хотя бы детей.



Потом он переобулся и уже вовсю вещает сентенции про войну. Имхо после того как он лоханулся, логичнее было бы поискать другое занятие. для фанатов солонина смотрим видеос 6:15 минуты и делаем выводыЭто видео меня успокоило в результате я принял неверное решение. Сумму убытков от одного неверного решения посчитаю после войны, если доживу. А кто то не дожил, хотя мог принять правильное решение и выехать из Мариуполя и других горячих точек. Если бы подобные индивиды не успокаивали что войны не будет, а призывали эвакуировать хотя бы детей.Потом он переобулся и уже вовсю вещает сентенции про войну. Имхо после того как он лоханулся, логичнее было бы поискать другое занятие.

Виталиан, у вас предвзятое мнение к Солонину...даже если он был авторитет для вас , то только вы несете ответственность за свои решения и никак не Марк, кстати еще раз напомню, что Невзоров 2 месяца говорил, что войны не избежать, все предрешено, Аннушка уже пролила масло (почему его не послушали?)И вообще если винить, то власть)))лучше сошлитесь на президента, где он говорит о Пасхе, шашлыках на майские, или когда говорил, что мы бы все умерли, но Крым не отдали,или когда критиковал гетьмана за коллаборационизм, шил измену родине ( Минк-1 и Минск-2)я не критикую главнокомандующего, но зачем было ляпать языкомна СССР напали с запада и как бы был путь к отступлению (хотя Сталину было пофигу на население, которое осталось в оккупации, а это около 40 млн, и есть свидетельства егоподельников (Хрушева, Молотова, Калинина), что Сталин говорил, про тех -кто остался за линией фронта-"лучше бы они все там умерли с голоду, чем будут работать на немцев", ведь не секрет, что в одесской области румыны выгоняли работать на поля в 1942г весной и заставляли сеять и потом собирать урожай, а как бы иначе эти люди выжили почти 2,5 года в оккупации.На Украину 24 февраля напали с 3х сторон, допустим теоретически, что было бы вторжение с 4х сторон (т.е. с еще и с запада)западное направление-это удар с Белоруссии по направлению Мозырь Житомир (3-4 бтрг),Пинск -Ровно , Пинск-Луцк, Брест-Ковель-Львовт.е. в течении суток перерезается трасса Киев- Житомир и из Киева остается только один путь эвакуации -на Умань (и потом куда? на Винницу)И честно говоря, я не представляю, как бы проходила эвакуация 5 млн Киева и еще 2 млн из окрестностей, если бы скажем эвакуацию объявили 23 февраля (сами знаете какие были бы пробки до самого Житомира и это ничем нельзя прикрыть с воздуха.почему Путин на напал с запада :-не было согласия Лукашенки на это-оставлял путь для эвакуации на запад? (а также он же путь снабжения?)он все расскажет в Гааге (если доживет)Потому лучше надейтесь на ВСУ и молитесь богу, чтобы все были живы и у вас и в загалі