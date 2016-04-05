Если Солонин считает себя умнее, или не изучил данные материалы, он как минимум не профессионал а примитивный блогер, который вещает то, что хочет слышать аудитория чтобы получить от неё лайки и просмотры.
Прогнозировать что войны не будет, и ошибиться это не Спортлото, а судьбы и жизни людей. В моих глазах он дисквалифицирован навечно.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 бер, 2022 11:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:По слухам фюрер на 14 готовит обращение к нации https://t.me/u_now/30736 Пишите ваши мнения о чем пойдет речь.
До этого он лично до поздна писал победоносное обращение к народу. Я думаю он объявит об успешном окончании спецоперации и разрушении основной военной инфраструктуры Украины.
Обоснование затяжная война 2й Афган ему не нужна, а анонсированное байденом количество нового вооружения которое американцы передают Украине несёт угрозу оставить его вообще без армии. Пока ещё можно отступить без катастрофических для армии последствий.
Вы зря такой оптимист. Если они отступят, наши войска пойдут вперед и отберут все территории которые они оккупировали, вт.ч и оккупированную часть Донбасса. Он это прекрасно понимает. Так что о чем речь не понятно. Возможно будет угрожать миру ядерной войной.
Если Солонин считает себя умнее, или не изучил данные материалы, он как минимум не профессионал а примитивный блогер.
я ж уточнил : да, блогер он - примитивный, не разведчик, но историк именно по WWII- сер'езный. до последнего года у него была ТОЛЬКО про историю, не знаю зачем он в прогнозисты-комментаторы тоже подался.
но с Логикой он в порядке. а была ли хоть какая-то разумная логика у пуйла - будет известно лишь через годы...
flysoulfly написав:, блогер он примитивный, но не разведчик,
зачем он тогда давал прогнозы? Не понимала тупая головушка какие будут последствия, если он ошибётся.
продолжал бы про вторую мировую вещать, это стабильная аудитория, я его много лет смотрел и Суворова ледокол тоже читал. Не хочу здесь начинать обсуждение, с чем согласен с чем нет.
С ними кстати западные историки не согласны (с тем кто первый начал) Есть даже опровержения, по памяти решение о нападении Гитлер принял после неудачного визита Молотова в Берлин (Молотов сильно нагло себя вел и много требовал) и тот факт что Сталин в 1941 был не готов воевать, и делал все чтобы оттянуть войну до 1942. Даже сырье вагонами Гитлеру слал. При этом ему поступали предложения союза с Британией но он отказывал, думая что дружба с Гитлером будет надёжнее и выгоднее.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 бер, 2022 11:57, всього редагувалось 2 разів.
Это видео меня успокоило в результате я принял неверное решение. Сумму убытков от одного неверного решения посчитаю после войны, если доживу. А кто то не дожил, хотя мог принять правильное решение и выехать из Мариуполя и других горячих точек. Если бы подобные индивиды не успокаивали что войны не будет, а призывали эвакуировать хотя бы детей.
Потом он переобулся и уже вовсю вещает сентенции про войну. Имхо после того как он лоханулся, логичнее было бы поискать другое занятие.
Виталиан, у вас предвзятое мнение к Солонину... даже если он был авторитет для вас , то только вы несете ответственность за свои решения и никак не Марк, кстати еще раз напомню, что Невзоров 2 месяца говорил, что войны не избежать, все предрешено, Аннушка уже пролила масло (почему его не послушали?)
И вообще если винить, то власть)))
лучше сошлитесь на президента, где он говорит о Пасхе, шашлыках на майские, или когда говорил, что мы бы все умерли, но Крым не отдали, или когда критиковал гетьмана за коллаборационизм, шил измену родине ( Минк-1 и Минск-2)
я не критикую главнокомандующего, но зачем было ляпать языком
на СССР напали с запада и как бы был путь к отступлению (хотя Сталину было пофигу на население, которое осталось в оккупации, а это около 40 млн, и есть свидетельства его подельников (Хрушева, Молотова, Калинина), что Сталин говорил, про тех -кто остался за линией фронта-"лучше бы они все там умерли с голоду, чем будут работать на немцев", ведь не секрет, что в одесской области румыны выгоняли работать на поля в 1942г весной и заставляли сеять и потом собирать урожай, а как бы иначе эти люди выжили почти 2,5 года в оккупации.
На Украину 24 февраля напали с 3х сторон, допустим теоретически, что было бы вторжение с 4х сторон (т.е. с еще и с запада) западное направление-это удар с Белоруссии по направлению Мозырь Житомир (3-4 бтрг), Пинск -Ровно , Пинск-Луцк, Брест-Ковель-Львов
т.е. в течении суток перерезается трасса Киев- Житомир и из Киева остается только один путь эвакуации -на Умань (и потом куда? на Винницу)
И честно говоря, я не представляю, как бы проходила эвакуация 5 млн Киева и еще 2 млн из окрестностей, если бы скажем эвакуацию объявили 23 февраля (сами знаете какие были бы пробки до самого Житомира и это ничем нельзя прикрыть с воздуха.
почему Путин на напал с запада : -не было согласия Лукашенки на это -оставлял путь для эвакуации на запад? (а также он же путь снабжения?)
он все расскажет в Гааге (если доживет)
Потому лучше надейтесь на ВСУ и молитесь богу, чтобы все были живы и у вас и в загалі
flysoulfly написав:, блогер он примитивный, но не разведчик,
зачем он тогда давал прогнозы? Не понимала тупая головушка какие будут последствия, если он ошибётся. \\\
Я уже говорил про "сделай сам" -- повторю еще раз. Лично вам он что-то обещал? -- какие-то расписки/договора вам выдавал? -- что за странные претензии? Не нравятся его прогнозы -- тут уже находили чувака, который в 16-м войну предсказывал -- нужно было его слушать.