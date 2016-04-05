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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 437438439440
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:02

  flysoulfly написав:
  vitaliian написав:продолжал бы про вторую мировую вещать,

С ними кстати западные историки не согласны (о том кто первый начал
это те , которые считали что в совке строят "справедливое общество будущего" и те, кто как Шрёдеры, на кремлезарплате всю жизнь.
и имя им Легион.©

Мы поднимали этот вопрос на историческом факультете... короче ищите опровержение и сами делайте выводы, по Солонину у меня всё.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:07

  vitaliian написав:
  flysoulfly написав:, блогер он примитивный, но не разведчик,
зачем он тогда давал прогнозы? Не понимала тупая головушка какие будут последствия, если он ошибётся.

продолжал бы про вторую мировую вещать, это стабильная аудитория, я его много лет смотрел и Суворова ледокол тоже читал. Не хочу здесь начинать обсуждение, с чем согласен с чем нет.

С ними кстати западные историки не согласны (с тем кто первый начал) Есть даже опровержения, по памяти решение о нападении Гитлер принял после неудачного визита Молотова в Берлин (Молотов сильно нагло себя вел и много требовал) и тот факт что Сталин в 1941 был не готов воевать, и делал все чтобы оттянуть войну до 1942. Даже сырье вагонами Гитлеру слал. При этом ему поступали предложения союза с Британией но он отказывал, думая что дружба с Гитлером будет надёжнее и выгоднее.


у вас уже каша в голове, про то, что Сталин был не готов к войне -это советская полит пропаганда, 300 дивизий, почти 20 тысяч самолетов и больше 15тысяч танков и еще не готов, а эшелоны Сталин слал Гитлеру даже 21 июня 1941, чтобы заверить его в дружбе
по поводу западных историков, это общие фразы (иногда на поверку-западные "историки" это фейки российские, которые работают колумнистами под вымышленными именами)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я вот не пойму зачем вам спор про ВОВ\2 мировую? С нее можно лишь подчеркнуть что фюрер-2 копирует фюрера-1. Больше какой то пользы с этих рассуждений нет. Сейчас нужно думать как надеть смирительную рубашку фюреру №2 и в этом разговоры о истории ничем не помогут.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Не нравятся его прогнозы
когда у вас болит зуб вы его сами ковыряете или идёте к профессионалу?

Когда стал вопрос ложить отца на операцию или нет, я обратился к недоразведчику Солонину чтобы
, понять чего ждать, за что и поплатился

теперь вокруг война, а отец не ходит и эвакуации не подлежит.

не нравится его непрофессионализм, если кратко. Профессионал бы сказал такие то факторы говорят в пользу войны, а такие о том что её не будет. А точного прогноза дать не могу, хз что там в голове у Путина.

Солонин с уверенностью мега разведчика вещал что войны не будет без вариантов. Потом переобулся и уже вовсю вещает про войну.

Таким людям всё равно что вещать, лишь бы просмотры были.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 бер, 2022 12:17, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сенат США единогласно назвал Путина военным преступником и потребовал расследования
Сенат США требует провести расследование в отношении диктатора Владимира Путина и его авторитарного режима за возможные военные преступления в Украине. Резолюцию об этом Сенат принял единогласно. Законодатели США утверждают.что действия и решения Путина по Украине подпадают под понятия Преступления против мира и безопасности человечества и
под Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
Сенат США единогласно принял резолюцию, которая требует расследования в отношении президента России Владимира Путина как военного преступника.
Резолюция была представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и поддержана сенаторами от обеих партий,
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:21

  vitaliian написав:
  _hunter написав:Не нравятся его прогнозы
когда у вас болит зуб вы его сами ковыряние или идёте к профессионалу? Вот когда стал вопрос ложить отца на операцию или нет, я обратился к неправильному профессионалам, понять чего ждать, за что и поплатился

теперь вокруг война, а отец не ходит и эвакуации не подлежит.

не нравится его непрофессионализм, если кратко. Профессионал бы сказал такие то факторы говорят в пользу войны, а такие о том что её не будет. А точного прогноза дать не могу, хз что там в голове у Путина.

Солонин с уверенностью мега разведчика вещал что войны не будет без вариантов. Потом переобулся и уже вовсю вещает про войну.

Что вы с этими зубами носитесь? -- нет: просто не довожу до такой ситуации.

Ну вот -- уже более вменяемая риторика.
Еще раз: в современном мире найдется кучка экспертов, которые _на любое_ событие дадут диаметрально противоположные оценки и построят диаметрально противоположные прогнозы.
Невзорова там чуть выше уже вспоминали.
Поэтому: в том, что _взрослый человек_ выбрал -- _сам себе_ не того "идола". Виноват _только этот человек_ -- поэтому не стоит свои обидки на других перекладывать.

Ну, ваше право: нравится/не нравится. Но тема, вроде, не про Солонина -- что бы его тут к месту и не к месту поминать.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:41

  vitaliian написав:вроде сегодня годовщина Крыма, будет рассказывать про нелегкую борьбу за независимость России от бандеровцев.



1.затронет тему яо
2 вынужденная мобилизация
3 нужно потерпеть
....и яркий финал выстрел в висок,это видео за час наберет миллиард просмотров.
AlexMotel
 
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