Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:10

_hunter написав: Не нравятся его прогнозы Не нравятся его прогнозы

когда у вас болит зуб вы его сами ковыряете или идёте к профессионалу?Когда стал вопрос ложить отца на операцию или нет, я обратился к недоразведчику Солонину чтобы, понять чего ждать, за что и поплатилсятеперь вокруг война, а отец не ходит и эвакуации не подлежит.не нравится его непрофессионализм, если кратко. Профессионал бы сказал такие то факторы говорят в пользу войны, а такие о том что её не будет. А точного прогноза дать не могу, хз что там в голове у Путина.Солонин с уверенностью мега разведчика вещал что войны не будет без вариантов. Потом переобулся и уже вовсю вещает про войну.Таким людям всё равно что вещать, лишь бы просмотры были.