Мы поднимали этот вопрос на историческом факультете... короче ищите опровержение и сами делайте выводы, по Солонину у меня всё.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:02
Мы поднимали этот вопрос на историческом факультете... короче ищите опровержение и сами делайте выводы, по Солонину у меня всё.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:07
у вас уже каша в голове, про то, что Сталин был не готов к войне -это советская полит пропаганда, 300 дивизий, почти 20 тысяч самолетов и больше 15тысяч танков и еще не готов, а эшелоны Сталин слал Гитлеру даже 21 июня 1941, чтобы заверить его в дружбе
по поводу западных историков, это общие фразы (иногда на поверку-западные "историки" это фейки российские, которые работают колумнистами под вымышленными именами)
Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я вот не пойму зачем вам спор про ВОВ\2 мировую? С нее можно лишь подчеркнуть что фюрер-2 копирует фюрера-1. Больше какой то пользы с этих рассуждений нет. Сейчас нужно думать как надеть смирительную рубашку фюреру №2 и в этом разговоры о истории ничем не помогут.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
когда у вас болит зуб вы его сами ковыряете или идёте к профессионалу?
Когда стал вопрос ложить отца на операцию или нет, я обратился к недоразведчику Солонину чтобы
, понять чего ждать, за что и поплатился
теперь вокруг война, а отец не ходит и эвакуации не подлежит.
не нравится его непрофессионализм, если кратко. Профессионал бы сказал такие то факторы говорят в пользу войны, а такие о том что её не будет. А точного прогноза дать не могу, хз что там в голове у Путина.
Солонин с уверенностью мега разведчика вещал что войны не будет без вариантов. Потом переобулся и уже вовсю вещает про войну.
Таким людям всё равно что вещать, лишь бы просмотры были.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 бер, 2022 12:17, всього редагувалось 6 разів.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сенат США единогласно назвал Путина военным преступником и потребовал расследования
Сенат США требует провести расследование в отношении диктатора Владимира Путина и его авторитарного режима за возможные военные преступления в Украине. Резолюцию об этом Сенат принял единогласно. Законодатели США утверждают.что действия и решения Путина по Украине подпадают под понятия Преступления против мира и безопасности человечества и
под Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
Сенат США единогласно принял резолюцию, которая требует расследования в отношении президента России Владимира Путина как военного преступника.
Резолюция была представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и поддержана сенаторами от обеих партий,
Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:21
Что вы с этими зубами носитесь? -- нет: просто не довожу до такой ситуации.
Ну вот -- уже более вменяемая риторика.
Еще раз: в современном мире найдется кучка экспертов, которые _на любое_ событие дадут диаметрально противоположные оценки и построят диаметрально противоположные прогнозы.
Невзорова там чуть выше уже вспоминали.
Поэтому: в том, что _взрослый человек_ выбрал -- _сам себе_ не того "идола". Виноват _только этот человек_ -- поэтому не стоит свои обидки на других перекладывать.
Ну, ваше право: нравится/не нравится. Но тема, вроде, не про Солонина -- что бы его тут к месту и не к месту поминать.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:41
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