Хомякоид написав: Не факт. Росия матушка обычно выходит после проигранной войны или сменой диктатора (чаще по факту еще хуже чем папаредник) или гражданской войной с сменой режима на более жестокий и извращенный (комунисты) либеральные руководители не могут держать такую империю (Горби и Барис), при них страна раскалываеться. Тут варианты могут выйти самые непредсказуемые, от гражданской войны до диктатуры наподобие Северной Кореи.
Это не так. Из Крымской войны рашка выползла с позором и занялась делом. Да и после русско-японской войны были нормальные реформы. Если бы не Первая мировая, зачинщиком которой рос империя все-таки не была (надо ей отдать должное), может рашка бы и трансформировалась в конце концов во что-то более-менее человеческое. А население в рашке всегда было е6анутое.
_hunter написав:Поэтому: в том, что _взрослый человек_ выбрал -- _сам себе_ не того "идола". Виноват _только этот человек_
да я тоже лоханулся, это не скрываю и вину ни на кого не перекладываю, надо было глубже изучить предмет, а не заниматься суетой. Заканчиваем оффтоп. Надо думать как выбираться из дерьма, а не вспоминать как мы в него попали.
Абсолютно пофіг, що там скаже пуйло. Якби хотів мобілізацію, то зробив би, а не шарив по сирійських сусеках. Так само і по ядерній зброї, якщо в нього перемкнуло, то може віддати наказ, от тільки там багато ланок, і не всі такі кончені.
lapay написав:Так само і по ядерній зброї, якщо в нього перемкнуло, то може віддати наказ, от тільки там багато ланок, і не всі такі кончені.
Вы зря недооцениваете их конченность.
Жительку Москви оштрафували на 30 тисяч рублів за жовто-синю шапку та значок у кольорах України
Рішення ухвалив Тверський районний "суд". Як випливає з документа, який цитують ЗМІ, москвичка «перебуваючи в громадському місці, демонструвала предмети одягу та значок, розфарбовані у кольори прапора Республіки Україна, які виражають негативне ставлення до Збройних Сил Російської Федерації, привертала увагу ЗМІ та блогерів»
Бой под Вознесенском: так украинцы победили в столкновении, которое спасло Одессу Только сейчас, через две недели после двухдневной битвы за украинский Вознесенск, стали известны ее детали. Это история того, как украинская армия, тероборона и простые люди защитили 35-тысячный южный город и остановили наступление врага на Одессу.
lapay написав:Так само і по ядерній зброї, якщо в нього перемкнуло, то може віддати наказ, от тільки там багато ланок, і не всі такі кончені.
Вы зря недооцениваете их конченность.
Жительку Москви оштрафували на 30 тисяч рублів за жовто-синю шапку та значок у кольорах України
Рішення ухвалив Тверський районний "суд". Як випливає з документа, який цитують ЗМІ, москвичка «перебуваючи в громадському місці, демонструвала предмети одягу та значок, розфарбовані у кольори прапора Республіки Україна, які виражають негативне ставлення до Збройних Сил Російської Федерації, привертала увагу ЗМІ та блогерів»
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Жесть. Интересно какую статью вменили? Орки все ближе и ближе до КНДР