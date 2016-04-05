Бой под Вознесенском: так украинцы победили в столкновении, которое спасло Одессу Только сейчас, через две недели после двухдневной битвы за украинский Вознесенск, стали известны ее детали. Это история того, как украинская армия, тероборона и простые люди защитили 35-тысячный южный город и остановили наступление врага на Одессу.
lapay написав:Так само і по ядерній зброї, якщо в нього перемкнуло, то може віддати наказ, от тільки там багато ланок, і не всі такі кончені.
Вы зря недооцениваете их конченность.
Жительку Москви оштрафували на 30 тисяч рублів за жовто-синю шапку та значок у кольорах України
Рішення ухвалив Тверський районний "суд". Як випливає з документа, який цитують ЗМІ, москвичка «перебуваючи в громадському місці, демонструвала предмети одягу та значок, розфарбовані у кольори прапора Республіки Україна, які виражають негативне ставлення до Збройних Сил Російської Федерації, привертала увагу ЗМІ та блогерів»
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Жесть. Интересно какую статью вменили? Орки все ближе и ближе до КНДР