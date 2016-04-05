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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 438439440441
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:07

  vitaliian написав:
  otg написав:
  lapay написав:Так само і по ядерній зброї, якщо в нього перемкнуло, то може віддати наказ, от тільки там багато ланок, і не всі такі кончені.
Вы зря недооцениваете их конченность.

Жительку Москви оштрафували на 30 тисяч рублів за жовто-синю шапку та значок у кольорах України

Йшла би зі свастикою - ніхто б і уваги не звернув.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:13

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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:26

https://m.nashaniva.com/ru/articles/286 ... 1647606177

Бой под Вознесенском: так украинцы победили в столкновении, которое спасло Одессу
Только сейчас, через две недели после двухдневной битвы за украинский Вознесенск, стали известны ее детали. Это история того, как украинская армия, тероборона и простые люди защитили 35-тысячный южный город и остановили наступление врага на Одессу.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:29

  vitaliian написав:
  otg написав:
  lapay написав:Так само і по ядерній зброї, якщо в нього перемкнуло, то може віддати наказ, от тільки там багато ланок, і не всі такі кончені.
Вы зря недооцениваете их конченность.

Жительку Москви оштрафували на 30 тисяч рублів за жовто-синю шапку та значок у кольорах України

Рішення ухвалив Тверський районний "суд". Як випливає з документа, який цитують ЗМІ, москвичка «перебуваючи в громадському місці, демонструвала предмети одягу та значок, розфарбовані у кольори прапора Республіки Україна, які виражають негативне ставлення до Збройних Сил Російської Федерації, привертала увагу ЗМІ та блогерів»

🇺🇦
Жесть. Интересно какую статью вменили? Орки все ближе и ближе до КНДР
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