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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 439440441442443>
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:43

  Хомякоид написав: Не факт. Росия матушка обычно выходит после проигранной войны или сменой диктатора (чаще по факту еще хуже чем папаредник) или гражданской войной с сменой режима на более жестокий и извращенный (комунисты)
либеральные руководители не могут держать такую империю (Горби и Барис), при них страна раскалываеться.
Тут варианты могут выйти самые непредсказуемые, от гражданской войны до диктатуры наподобие Северной Кореи.

Это не так. Из Крымской войны рашка выползла с позором и занялась делом. Да и после русско-японской войны были нормальные реформы. Если бы не Первая мировая, зачинщиком которой рос империя все-таки не была (надо ей отдать должное), может рашка бы и трансформировалась в конце концов во что-то более-менее человеческое.
А население в рашке всегда было е6анутое.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Поэтому: в том, что _взрослый человек_ выбрал -- _сам себе_ не того "идола". Виноват _только этот человек_
да я тоже лоханулся, это не скрываю и вину ни на кого не перекладываю, надо было глубже изучить предмет, а не заниматься суетой. Заканчиваем оффтоп. Надо думать как выбираться из дерьма, а не вспоминать как мы в него попали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Абсолютно пофіг, що там скаже пуйло. Якби хотів мобілізацію, то зробив би, а не шарив по сирійських сусеках. Так само і по ядерній зброї, якщо в нього перемкнуло, то може віддати наказ, от тільки там багато ланок, і не всі такі кончені.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:27

  lapay написав:Так само і по ядерній зброї, якщо в нього перемкнуло, то може віддати наказ, от тільки там багато ланок, і не всі такі кончені.
Вы зря недооцениваете их конченность.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:01

  otg написав:
  lapay написав:Так само і по ядерній зброї, якщо в нього перемкнуло, то може віддати наказ, от тільки там багато ланок, і не всі такі кончені.
Вы зря недооцениваете их конченность.

Жительку Москви оштрафували на 30 тисяч рублів за жовто-синю шапку та значок у кольорах України

Рішення ухвалив Тверський районний "суд". Як випливає з документа, який цитують ЗМІ, москвичка «перебуваючи в громадському місці, демонструвала предмети одягу та значок, розфарбовані у кольори прапора Республіки Україна, які виражають негативне ставлення до Збройних Сил Російської Федерації, привертала увагу ЗМІ та блогерів»

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:07

  vitaliian написав:
  otg написав:
  lapay написав:Так само і по ядерній зброї, якщо в нього перемкнуло, то може віддати наказ, от тільки там багато ланок, і не всі такі кончені.
Вы зря недооцениваете их конченность.

Жительку Москви оштрафували на 30 тисяч рублів за жовто-синю шапку та значок у кольорах України

Йшла би зі свастикою - ніхто б і уваги не звернув.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:13

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:26

https://m.nashaniva.com/ru/articles/286 ... 1647606177

Бой под Вознесенском: так украинцы победили в столкновении, которое спасло Одессу
Только сейчас, через две недели после двухдневной битвы за украинский Вознесенск, стали известны ее детали. Это история того, как украинская армия, тероборона и простые люди защитили 35-тысячный южный город и остановили наступление врага на Одессу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:29

  vitaliian написав:
  otg написав:
  lapay написав:Так само і по ядерній зброї, якщо в нього перемкнуло, то може віддати наказ, от тільки там багато ланок, і не всі такі кончені.
Вы зря недооцениваете их конченность.

Жительку Москви оштрафували на 30 тисяч рублів за жовто-синю шапку та значок у кольорах України

Рішення ухвалив Тверський районний "суд". Як випливає з документа, який цитують ЗМІ, москвичка «перебуваючи в громадському місці, демонструвала предмети одягу та значок, розфарбовані у кольори прапора Республіки Україна, які виражають негативне ставлення до Збройних Сил Російської Федерації, привертала увагу ЗМІ та блогерів»

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Жесть. Интересно какую статью вменили? Орки все ближе и ближе до КНДР
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:31

  vitaliian написав:https://vimeo.com/689657870
Конченый. Что не выпускай в России выходит ТАЗ. Даже если украдете оборудование
otg
 
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