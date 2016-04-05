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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 440441442443>
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:33

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Не факт. Росия матушка обычно выходит после проигранной войны или сменой диктатора (чаще по факту еще хуже чем папаредник) или гражданской войной с сменой режима на более жестокий и извращенный (комунисты)
либеральные руководители не могут держать такую империю (Горби и Барис), при них страна раскалываеться.
Тут варианты могут выйти самые непредсказуемые, от гражданской войны до диктатуры наподобие Северной Кореи.

Это не так. Из Крымской войны рашка выползла с позором и занялась делом. Да и после русско-японской войны были нормальные реформы. Если бы не Первая мировая, зачинщиком которой рос империя все-таки не была (надо ей отдать должное), может рашка бы и трансформировалась в конце концов во что-то более-менее человеческое.
А население в рашке всегда было е6анутое.


Не было действительно настоящих реформ после руско-японской.
Царь так и не передал полномочий Думе.
Стыпина убили черносотенцы, которые поддерживались царской фамилией как защититники монархии.
А вот революция была.
Если бы были настоящие реформы, царская власть бы не упала в 1917 году после 2.5 лет войны.

После Крымской войны была странная смерть царя, то есть смена на нового диктатора.
Новый царь за непоследовательность в реформаторской политике и репрессии, в радикальной революционной среде получил прозвище Вешатель.

Не будет в орде ничего хорошего.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:38

  vitaliian написав:
  flysoulfly написав:канал Солонина посмотри -
для фанатов солонина смотрим видео
https://youtu.be/d-Mx41YsCFM с 6:15 минуты и делаем выводы

Это видео меня успокоило в результате я принял неверное решение. Сумму убытков от одного неверного решения посчитаю после войны, если доживу. А кто то не дожил, хотя мог принять правильное решение и выехать из Мариуполя и других горячих точек. Если бы подобные индивиды не успокаивали что войны не будет, а призывали эвакуировать хотя бы детей.

Потом он переобулся и уже вовсю вещает сентенции про войну. Имхо после того как он лоханулся, логичнее было бы поискать другое занятие.

Ваша проблема в тому що ви довіряєте людям, а потрібно довіряти фактам.
Ще раз передивився відео - жодних фактів чому не буде війни, Солонін не надав. 0 фактів.
Але 150-тисячне угруповання РФ біля наших кордонів - це факт? 100% факт.
Ключовою подією для мене був виступ Блінкіна, який чітко сказав - РФ на 100% готова до вторгнення, все залежить від путіна, який або дасть наказ або ні. 50% на 50% :D :D
Блінкін це не якийсь хрен з гори, і він сказав не свої думи, а дані розвідки США!
Для мене це був факт, тому що я довіряю розвідці СЩА.
Відповідно я і думав 50 на 50, я ж не можу знати що думає путін.
Правда моє місто знаходиться в відносній безпеці, але якщо б я жив в Маріуполі я б точно "срав кірпічами".
Чому це Солонін має залишити професію? Він прекрасний історик. Він історик, а не пророк! І не розвідник. Те що ви його записали в пророки, це напевно ваші проблеми а не його.
Ще раз повторюсь - довіряйте фактам. Якщо "експерт" льє воду а не факти, можете відразу його ігнорувати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

otg написав:
  vitaliian написав:https://vimeo.com/689657870
Конченый. Что не выпускай в России выходит...
буратіно
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:46

  Хомякоид написав: Я пересмотрел кучу документалки на английском и немецким языкам.
На руском это недоступно.
Скажу так - после второй мировой войны уровень прогнозирования находиться на очень высоком уровне.
Предсказывали точно исход в битвах в арабо-израильских войнах, предсказывали ГКЧП и т.д.

І що вони "предсказывают" на рахунок нашої війни?
Прогноз в студію!
А то після війни ви як завжди скажете "они все так и предсказывали".
Не вірю я в усі ці "предсказания" уже давно. Світ тим і прекрасний, що ніхто не знає що буде.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:51

  andrijk777 написав:Він історик, а не пророк
Скажу за себя, когда я за что то серьезно берусь, изучаю информацию из всех возможных источников, копирую, систематизирую, ранжирую от более ценной к менее, в итоге получаю некоторую обьективную картину.

Да это обьем работы, своим последним проектом я занимаюсь три года и пока не готов оценивать на каком он этапе. То что я делаю людям достанется либо даром либо за символическую плату (зарабатываю я на другом) это к тому, что работаю не за лайки и не ради денег, а только на результат.

Солонин (как и я) про вероятность войны явно такого анализа не делал, иначе бы к неверным выводам не пришёл. Свою оценку я ему уже дал. Если он хороший историк не надо было лезть туда где он профан. Я не ремонтирую сам себе зубы и автомобиль, потому что знаю какая будет цена ошибки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:01

  prodigy написав:город никто сдавать не собирается, но попытаться деблокировать город, значит направить туда войска в количестве минимум 15-20 тысяч.
Как вы представляете себе марш этой колонны на открытой местности на дистанции 300км-их просто уничтожат авиацией и РЗСО как только они выдвинуться ...дальше не буду продолжать

Восхитительно. Неделю назад вы просто с пеной у рта набросились на меня (и, предполагаю, накатали кляузу) за то, что я написал 2 тезиса:
- с контролем неба у нас большие проблемы
- не имея контроля неба очень рисковано концентрировать большие массы войск и проводить масштабные наступательные операции

Прошла неделя, и понимание очевидных вещей вас настигло. Это радует.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:04

  andrijk777 написав:
  Хомякоид написав: Я пересмотрел кучу документалки на английском и немецким языкам.
На руском это недоступно.
Скажу так - после второй мировой войны уровень прогнозирования находиться на очень высоком уровне.
Предсказывали точно исход в битвах в арабо-израильских войнах, предсказывали ГКЧП и т.д.

І що вони "предсказывают" на рахунок нашої війни?
Прогноз в студію!
А то після війни ви як завжди скажете "они все так и предсказывали".
Не вірю я в усі ці "предсказания" уже давно. Світ тим і прекрасний, що ніхто не знає що буде.


Прогнози по сьогоднішньому конфлікту це тайна яка коштує не один млн.доларів а можливо млрд.
Той хто нею володіє робить +10 000 % річних та запускає аналітиків які розповідають що не є істина наспраді щоб заплутати народ та максимілізувати прибуток.
Звертайтесь через 30 років, я знайду інфо що говорили розвідки та аналітичні центри на самому високому рівні.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:07

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Він історик, а не пророк
Скажу за себя, когда я за что то серьезно берусь, изучаю информацию из всех возможных источников, копирую, систематизирую, ранжирую от более ценной к менее, в итоге получаю некоторую обьективную картину.

Да это обьем работы, своим последним проектом я занимаюсь три года и пока не готов оценивать на каком он этапе. То что я делаю людям достанется либо даром либо за символическую плату (зарабатываю я на другом) это к тому, что работаю не за лайки и не ради денег, а только на результат.

Солонин (как и я) про вероятность войны явно такого анализа не делал, иначе бы к неверным выводам не пришёл. Свою оценку я ему уже дал. Если он хороший историк не надо было лезть туда где он профан. Я не ремонтирую сам себе зубы и автомобиль, потому что знаю какая будет цена ошибки.

А неможливий раціональний аналіз в цьому питанні!!!
По одній простій причині - ви не можете залізти в голову іншої людини(путіна). Ось і все.
Чому всі думали що війни не буде - тому що війна виглядала не раціональною для путіна. Але виявилось що війна - раціональна для путіна. Чому? Будемо знати пізніше. Тут попрацюють історики і відповідь буде(можливо). Але, нажаль постфактум.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:10

  vitaliian написав:
  _hunter написав:Не нравятся его прогнозы
когда у вас болит зуб вы его сами ковыряете или идёте к профессионалу?

Когда стал вопрос ложить отца на операцию или нет, я обратился к недоразведчику Солонину чтобы
, понять чего ждать, за что и поплатился

теперь вокруг война, а отец не ходит и эвакуации не подлежит.

не нравится его непрофессионализм, если кратко. Профессионал бы сказал такие то факторы говорят в пользу войны, а такие о том что её не будет. А точного прогноза дать не могу, хз что там в голове у Путина.

Солонин с уверенностью мега разведчика вещал что войны не будет без вариантов. Потом переобулся и уже вовсю вещает про войну.

Таким людям всё равно что вещать, лишь бы просмотры были.
я не понимаю такого рода претензий. Абсолютно все аналитики и разведки сходятся сегодня в том, что РФ была объективно не готова к войне. Ни по численности войск, ни по запасам мат ресурсов. Так что, прогноз Солонина был совершенно адекватен.
Да, Путин принял решение нападать, но это не рациональное решение, это сфера психиатрии, а не военных экспертов. Грубо говоря, заглянуть в голову фюреру у Солонина возможностей ровно столько же, сколько вас.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:18

  vitaliian написав:///
Солонин (как и я) про вероятность войны явно такого анализа не делал, иначе бы к неверным выводам не пришёл. Свою оценку я ему уже дал. Если он хороший историк не надо было лезть туда где он профан. Я не ремонтирую сам себе зубы и автомобиль, потому что знаю какая будет цена ошибки.

Хм?..
  vitaliian написав:Заканчиваем оффтоп. Надо думать как выбираться из дерьма, а не вспоминать как мы в него попали.


Странно: если никакого анализа предоставленно не было -- все заявления про "войны не будет" полностью аналогичны "я на кофейной гуще вижу".
Вы поверили гаданиям -- а теперь обвиняете человека в том, что он не угадал?..

В стоматологии, кстати, если речь не идет о какой-нить мелочевке типа "дырку от кариеса засверлить" -- действует железное правило "двух мнений". А вы тут постоянно неходящего отца зачем-то поминаете... Да даже в СТО если двигло/коробку капиталить предлагают -- редко кто сразу соглашается...
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