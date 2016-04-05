Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:51

andrijk777 написав: Він історик, а не пророк Він історик, а не пророк

Скажу за себя, когда я за что то серьезно берусь, изучаю информацию из всех возможных источников, копирую, систематизирую, ранжирую от более ценной к менее, в итоге получаю некоторую обьективную картину.Да это обьем работы, своим последним проектом я занимаюсь три года и пока не готов оценивать на каком он этапе. То что я делаю людям достанется либо даром либо за символическую плату (зарабатываю я на другом) это к тому, что работаю не за лайки и не ради денег, а только на результат.Солонин (как и я) про вероятность войны явно такого анализа не делал, иначе бы к неверным выводам не пришёл. Свою оценку я ему уже дал. Если он хороший историк не надо было лезть туда где он профан. Я не ремонтирую сам себе зубы и автомобиль, потому что знаю какая будет цена ошибки.