andrijk777 написав:І що вони "предсказывают" на рахунок нашої війни? Прогноз в студію! А то після війни ви як завжди скажете "они все так и предсказывали". Не вірю я в усі ці "предсказания" уже давно. Світ тим і прекрасний, що ніхто не знає що буде.
Прогнози по сьогоднішньому конфлікту це тайна яка коштує не один млн.доларів а можливо млрд. Той хто нею володіє робить +10 000 % річних та запускає аналітиків які розповідають що не є істина наспраді щоб заплутати народ та максимілізувати прибуток. Звертайтесь через 30 років, я знайду інфо що говорили розвідки та аналітичні центри на самому високому рівні.
Ой, починаються казки. Ви мені краще скажіть чому в перші 2 дні війни іноземні компанії не валили з РФ? Тому що прогнози за "млн.доларів а можливо млрд." говорили що Україна протримається тиждень максимум. На РФ наложать санкції "2014+" і все буде чікі-пукі. Ці компанії і дальше будуть працювати в РФ. Звичайно що більш компетентна людина/організація дасть кращий прогноз ніж менш компетентна. Вище був приклад Солоніна і розвідки США. Але точно не знає ніхто і знати не може.
andrijk777 написав:І що вони "предсказывают" на рахунок нашої війни? Прогноз в студію! А то після війни ви як завжди скажете "они все так и предсказывали". Не вірю я в усі ці "предсказания" уже давно. Світ тим і прекрасний, що ніхто не знає що буде.
Прогнози по сьогоднішньому конфлікту це тайна яка коштує не один млн.доларів а можливо млрд. Той хто нею володіє робить +10 000 % річних та запускає аналітиків які розповідають що не є істина наспраді щоб заплутати народ та максимілізувати прибуток. Звертайтесь через 30 років, я знайду інфо що говорили розвідки та аналітичні центри на самому високому рівні.
Ой, починаються казки. Ви мені краще скажіть чому в перші 2 дні війни іноземні компанії не валили з РФ? Тому що прогнози за "млн.доларів а можливо млрд." говорили що Україна протримається тиждень максимум. На РФ наложать санкції "2014+" і все буде чікі-пукі. Ці компанії і дальше будуть працювати в РФ. Звичайно що більш компетентна людина/організація дасть кращий прогноз ніж менш компетентна. Вище був приклад Солоніна і розвідки США. Але точно не знає ніхто і знати не може.
Ви бачили прогноз що Україна протримається 24 чи скільки там годин ? Якщо такий прогноз був то нелогічно з боку США та Великобританії надавати зброю перед конфліктом, чи не так ? Можливо і був такий прогноз але я в нього не вірю поки не побачу.
Прошел инсайд, что орки в Херсоне сейчас нагнали немало автобусов, садят туда наших пенсов и вывозят куда-то. Есть подозрение, что будут ими прикрываться при наступлении. Кто в теме, что там происходит?
ГБР тылу попросило военные премии, в бюро отрицают руководитель ГБР Алексей Сухачев обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой о дополнительном вознаграждении в размере 30 тысяч гривен для рядовых и начальников ДБР на время военного положения. В бюро отрицают эту информацию. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/18/7332443/
Хомякоид написав: Ви бачили прогноз що Україна протримається 24 чи скільки там годин ? Якщо такий прогноз був то нелогічно з боку США та Великобританії надавати зброю перед конфліктом, чи не так ? Можливо і був такий прогноз але я в нього не вірю поки не побачу.
Прямого противоречия здесь нет. Ведь предоставлялись лёгкие переносные системы для применения в составе малых мобильных групп. И предоставлялись весьма небольшими партиями. Иначе говоря, есть основания предположить, что готовили партизанскую войну на истощение РФ типа афганской. Уже по ходу событий эту концепцию пересмотрели.