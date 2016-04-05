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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 440441442443
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:21

  Хомякоид написав:
  andrijk777 написав:І що вони "предсказывают" на рахунок нашої війни?
Прогноз в студію!
А то після війни ви як завжди скажете "они все так и предсказывали".
Не вірю я в усі ці "предсказания" уже давно. Світ тим і прекрасний, що ніхто не знає що буде.


Прогнози по сьогоднішньому конфлікту це тайна яка коштує не один млн.доларів а можливо млрд.
Той хто нею володіє робить +10 000 % річних та запускає аналітиків які розповідають що не є істина наспраді щоб заплутати народ та максимілізувати прибуток.
Звертайтесь через 30 років, я знайду інфо що говорили розвідки та аналітичні центри на самому високому рівні.

Ой, починаються казки.
Ви мені краще скажіть чому в перші 2 дні війни іноземні компанії не валили з РФ?
Тому що прогнози за "млн.доларів а можливо млрд." говорили що Україна протримається тиждень максимум. На РФ наложать санкції "2014+" і все буде чікі-пукі. Ці компанії і дальше будуть працювати в РФ.
Звичайно що більш компетентна людина/організація дасть кращий прогноз ніж менш компетентна. Вище був приклад Солоніна і розвідки США. Але точно не знає ніхто і знати не може.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:35

vitaliian

що там чути за пламєнний спіч шизоїда запланованого на 14 00?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:35

  andrijk777 написав:
  Хомякоид написав:
  andrijk777 написав:І що вони "предсказывают" на рахунок нашої війни?
Прогноз в студію!
А то після війни ви як завжди скажете "они все так и предсказывали".
Не вірю я в усі ці "предсказания" уже давно. Світ тим і прекрасний, що ніхто не знає що буде.


Прогнози по сьогоднішньому конфлікту це тайна яка коштує не один млн.доларів а можливо млрд.
Той хто нею володіє робить +10 000 % річних та запускає аналітиків які розповідають що не є істина наспраді щоб заплутати народ та максимілізувати прибуток.
Звертайтесь через 30 років, я знайду інфо що говорили розвідки та аналітичні центри на самому високому рівні.

Ой, починаються казки.
Ви мені краще скажіть чому в перші 2 дні війни іноземні компанії не валили з РФ?
Тому що прогнози за "млн.доларів а можливо млрд." говорили що Україна протримається тиждень максимум. На РФ наложать санкції "2014+" і все буде чікі-пукі. Ці компанії і дальше будуть працювати в РФ.
Звичайно що більш компетентна людина/організація дасть кращий прогноз ніж менш компетентна. Вище був приклад Солоніна і розвідки США. Але точно не знає ніхто і знати не може.


Ви бачили прогноз що Україна протримається 24 чи скільки там годин ?
Якщо такий прогноз був то нелогічно з боку США та Великобританії надавати зброю перед конфліктом, чи не так ?
Можливо і був такий прогноз але я в нього не вірю поки не побачу.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:41

Прошел инсайд, что орки в Херсоне сейчас нагнали немало автобусов, садят туда наших пенсов и вывозят куда-то. Есть подозрение, что будут ими прикрываться при наступлении. Кто в теме, что там происходит?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ГБР тылу попросило военные премии, в бюро отрицают
руководитель ГБР Алексей Сухачев обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой о дополнительном вознаграждении в размере 30 тысяч гривен для рядовых и начальников ДБР на время военного положения. В бюро отрицают эту информацию.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/18/7332443/
helter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:43

  Хомякоид написав: Ви бачили прогноз що Україна протримається 24 чи скільки там годин ?
Якщо такий прогноз був то нелогічно з боку США та Великобританії надавати зброю перед конфліктом, чи не так ?
Можливо і був такий прогноз але я в нього не вірю поки не побачу.

Прямого противоречия здесь нет.
Ведь предоставлялись лёгкие переносные системы для применения в составе малых мобильных групп. И предоставлялись весьма небольшими партиями.
Иначе говоря, есть основания предположить, что готовили партизанскую войну на истощение РФ типа афганской. Уже по ходу событий эту концепцию пересмотрели.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:46

  greenozon написав:vitaliian

що там чути за пламєнний спіч шизоїда запланованого на 14 00?
Ничего нового, обычная летучка. Он уже в Лужниках сейчас с речью 8-ю годовщину аннексии Крыма празднует.
Dobrofey
 
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