RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 441442443444445>
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:21

  Хомякоид написав:
  andrijk777 написав:І що вони "предсказывают" на рахунок нашої війни?
Прогноз в студію!
А то після війни ви як завжди скажете "они все так и предсказывали".
Не вірю я в усі ці "предсказания" уже давно. Світ тим і прекрасний, що ніхто не знає що буде.


Прогнози по сьогоднішньому конфлікту це тайна яка коштує не один млн.доларів а можливо млрд.
Той хто нею володіє робить +10 000 % річних та запускає аналітиків які розповідають що не є істина наспраді щоб заплутати народ та максимілізувати прибуток.
Звертайтесь через 30 років, я знайду інфо що говорили розвідки та аналітичні центри на самому високому рівні.

Ой, починаються казки.
Ви мені краще скажіть чому в перші 2 дні війни іноземні компанії не валили з РФ?
Тому що прогнози за "млн.доларів а можливо млрд." говорили що Україна протримається тиждень максимум. На РФ наложать санкції "2014+" і все буде чікі-пукі. Ці компанії і дальше будуть працювати в РФ.
Звичайно що більш компетентна людина/організація дасть кращий прогноз ніж менш компетентна. Вище був приклад Солоніна і розвідки США. Але точно не знає ніхто і знати не може.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3416
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:35

vitaliian

що там чути за пламєнний спіч шизоїда запланованого на 14 00?
greenozon
 
Повідомлень: 12958
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1137 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:35

  andrijk777 написав:
  Хомякоид написав:
  andrijk777 написав:І що вони "предсказывают" на рахунок нашої війни?
Прогноз в студію!
А то після війни ви як завжди скажете "они все так и предсказывали".
Не вірю я в усі ці "предсказания" уже давно. Світ тим і прекрасний, що ніхто не знає що буде.


Прогнози по сьогоднішньому конфлікту це тайна яка коштує не один млн.доларів а можливо млрд.
Той хто нею володіє робить +10 000 % річних та запускає аналітиків які розповідають що не є істина наспраді щоб заплутати народ та максимілізувати прибуток.
Звертайтесь через 30 років, я знайду інфо що говорили розвідки та аналітичні центри на самому високому рівні.

Ой, починаються казки.
Ви мені краще скажіть чому в перші 2 дні війни іноземні компанії не валили з РФ?
Тому що прогнози за "млн.доларів а можливо млрд." говорили що Україна протримається тиждень максимум. На РФ наложать санкції "2014+" і все буде чікі-пукі. Ці компанії і дальше будуть працювати в РФ.
Звичайно що більш компетентна людина/організація дасть кращий прогноз ніж менш компетентна. Вище був приклад Солоніна і розвідки США. Але точно не знає ніхто і знати не може.


Ви бачили прогноз що Україна протримається 24 чи скільки там годин ?
Якщо такий прогноз був то нелогічно з боку США та Великобританії надавати зброю перед конфліктом, чи не так ?
Можливо і був такий прогноз але я в нього не вірю поки не побачу.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1604
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2009 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:41

Прошел инсайд, что орки в Херсоне сейчас нагнали немало автобусов, садят туда наших пенсов и вывозят куда-то. Есть подозрение, что будут ими прикрываться при наступлении. Кто в теме, что там происходит?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2739
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ГБР тылу попросило военные премии, в бюро отрицают
руководитель ГБР Алексей Сухачев обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой о дополнительном вознаграждении в размере 30 тысяч гривен для рядовых и начальников ДБР на время военного положения. В бюро отрицают эту информацию.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/18/7332443/
helter
 
Повідомлень: 4
З нами з: 12.05.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:43

  Хомякоид написав: Ви бачили прогноз що Україна протримається 24 чи скільки там годин ?
Якщо такий прогноз був то нелогічно з боку США та Великобританії надавати зброю перед конфліктом, чи не так ?
Можливо і був такий прогноз але я в нього не вірю поки не побачу.

Прямого противоречия здесь нет.
Ведь предоставлялись лёгкие переносные системы для применения в составе малых мобильных групп. И предоставлялись весьма небольшими партиями.
Иначе говоря, есть основания предположить, что готовили партизанскую войну на истощение РФ типа афганской. Уже по ходу событий эту концепцию пересмотрели.
juristkostya
 
Повідомлень: 4145
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:46

  greenozon написав:vitaliian

що там чути за пламєнний спіч шизоїда запланованого на 14 00?
Ничего нового, обычная летучка. Он уже в Лужниках сейчас с речью 8-ю годовщину аннексии Крыма празднует.
Dobrofey
 
Повідомлень: 1025
З нами з: 24.04.09
Подякував: 150 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:10

  Хомякоид написав:
  andrijk777 написав:Ой, починаються казки.
Ви мені краще скажіть чому в перші 2 дні війни іноземні компанії не валили з РФ?
Тому що прогнози за "млн.доларів а можливо млрд." говорили що Україна протримається тиждень максимум. На РФ наложать санкції "2014+" і все буде чікі-пукі. Ці компанії і дальше будуть працювати в РФ.
Звичайно що більш компетентна людина/організація дасть кращий прогноз ніж менш компетентна. Вище був приклад Солоніна і розвідки США. Але точно не знає ніхто і знати не може.


Ви бачили прогноз що Україна протримається 24 чи скільки там годин ?
Якщо такий прогноз був то нелогічно з боку США та Великобританії надавати зброю перед конфліктом, чи не так ?
Можливо і був такий прогноз але я в нього не вірю поки не побачу.

Юрій Швець сказав що по прогнозам американської і британської розвідок Київ мав протриматись 96 годин.
Не так. Грузії надавалась воєнна допомога в 2008. Точно знаю що Україна дала їй якесь ППО - це факт. Може ви думаєте що Грузія мала якісь шанси проти РФ в 2008?
Та й допомога ця перед війною була не така вже й велика - це також факт.
"Можливо і був такий прогноз але я в нього не вірю поки не побачу." - так ви ж самі написали що такі прогнози коштують мільярди. Заплатите мільярд? Заперечуєте самі собі.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3416
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:34

Начинаем рельсовую войну:
На фото образец устройства для схода с рельс вагонов , такое на коленке не сделаешь, можно конечно жд костыль положить на рельс, но даже их хрен найдёшь..
Зображення
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6971
З нами з: 20.11.08
Подякував: 122 раз.
Подякували: 1815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:тут постоянно неходящего отца зачем-то поминаете.
вам нечего делать меня поучать? Подите в чс, вам там самое место.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 бер, 2022 16:46, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11481
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1917 раз.
Подякували: 2753 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 441442443444445>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91733
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445714
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2489
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (143)
18.03.2022 17:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.