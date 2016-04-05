andrijk777 написав:Ой, починаються казки. Ви мені краще скажіть чому в перші 2 дні війни іноземні компанії не валили з РФ? Тому що прогнози за "млн.доларів а можливо млрд." говорили що Україна протримається тиждень максимум. На РФ наложать санкції "2014+" і все буде чікі-пукі. Ці компанії і дальше будуть працювати в РФ. Звичайно що більш компетентна людина/організація дасть кращий прогноз ніж менш компетентна. Вище був приклад Солоніна і розвідки США. Але точно не знає ніхто і знати не може.
Ви бачили прогноз що Україна протримається 24 чи скільки там годин ? Якщо такий прогноз був то нелогічно з боку США та Великобританії надавати зброю перед конфліктом, чи не так ? Можливо і був такий прогноз але я в нього не вірю поки не побачу.
Юрій Швець сказав що по прогнозам американської і британської розвідок Київ мав протриматись 96 годин. Не так. Грузії надавалась воєнна допомога в 2008. Точно знаю що Україна дала їй якесь ППО - це факт. Може ви думаєте що Грузія мала якісь шанси проти РФ в 2008? Та й допомога ця перед війною була не така вже й велика - це також факт. "Можливо і був такий прогноз але я в нього не вірю поки не побачу." - так ви ж самі написали що такі прогнози коштують мільярди. Заплатите мільярд? Заперечуєте самі собі.
Ще раз я хочу побачити прогноз на бумазі. Вирвана фраза з контексту нікого не цікавить. Там могла бути описана умова за якою Україна не протримається і 96 години. Прогноз а точніше розвідані були розповсюджені перед війною, про що казав пан Блінкін. Я в нього не вірив, думав що США грають свою гру, в надії що Україна піддасться на поступки орді. Зараз вже зрозуміло що прогнози від США були точними. Аналітика щодо наслідків від санкцій впевнений що є, в відкритих джерелах не зустрічалась та думаю ще не розкривалась широкому загалу, приходьте після війни років за 30, знайду обовязково.
Востаннє редагувалось Хомякоид в П'ят 18 бер, 2022 16:43, всього редагувалось 1 раз.
А які там коментарі... Наша посівна - це не наша головна біль Ми й в Західній Україні посіємо/зберемо стільки - що для Всієї України вистарчить А про те що не вистарчить в Єгипті чи Нігерії - нехай думає Єгипет з Нігерією...
На Херсонщині розпочинають посівну, маючи глибоко на увазі орків. Селяни сідають на трактори та їдуть у поля. Орки питають: "Ви куди?". Їм кажуть: "У нас посівна. Нам ваша війна до сра_. Кого ви тут прийшли завойовувати?!" Орки ̶о̶х̶у̶_̶ю̶т̶ь̶ дивуються, але не перешкоджають, бо відповісти селянам не можуть, самі не розуміють сенсу цієї війни.