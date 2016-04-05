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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 442443444445>
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:42

  andrijk777 написав:
  Хомякоид написав:
  andrijk777 написав:Ой, починаються казки.
Ви мені краще скажіть чому в перші 2 дні війни іноземні компанії не валили з РФ?
Тому що прогнози за "млн.доларів а можливо млрд." говорили що Україна протримається тиждень максимум. На РФ наложать санкції "2014+" і все буде чікі-пукі. Ці компанії і дальше будуть працювати в РФ.
Звичайно що більш компетентна людина/організація дасть кращий прогноз ніж менш компетентна. Вище був приклад Солоніна і розвідки США. Але точно не знає ніхто і знати не може.


Ви бачили прогноз що Україна протримається 24 чи скільки там годин ?
Якщо такий прогноз був то нелогічно з боку США та Великобританії надавати зброю перед конфліктом, чи не так ?
Можливо і був такий прогноз але я в нього не вірю поки не побачу.

Юрій Швець сказав що по прогнозам американської і британської розвідок Київ мав протриматись 96 годин.
Не так. Грузії надавалась воєнна допомога в 2008. Точно знаю що Україна дала їй якесь ППО - це факт. Може ви думаєте що Грузія мала якісь шанси проти РФ в 2008?
Та й допомога ця перед війною була не така вже й велика - це також факт.
"Можливо і був такий прогноз але я в нього не вірю поки не побачу." - так ви ж самі написали що такі прогнози коштують мільярди. Заплатите мільярд? Заперечуєте самі собі.


Ще раз я хочу побачити прогноз на бумазі.
Вирвана фраза з контексту нікого не цікавить.
Там могла бути описана умова за якою Україна не протримається і 96 години.
Прогноз а точніше розвідані були розповсюджені перед війною, про що казав пан Блінкін.
Я в нього не вірив, думав що США грають свою гру, в надії що Україна піддасться на поступки орді. Зараз вже зрозуміло що прогнози від США були точними.
Аналітика щодо наслідків від санкцій впевнений що є, в відкритих джерелах не зустрічалась та думаю ще не розкривалась широкому загалу, приходьте після війни років за 30, знайду обовязково.
Востаннє редагувалось Хомякоид в П'ят 18 бер, 2022 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:43

edvardd

якщо підірвати гранатою пів-метр колії, піде під укіс? і чи загалом реально вирвати шмат такого товстого заліза....

ще можна пробувати відпиляти електро-болгаркою
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:50

  vitaliian написав:
  _hunter написав:тут постоянно неходящего отца зачем-то поминаете.
вам нечего делать меня поучать? Подите в чс, вам там самое место.

Это нытье "ах, как подлый Солонин меня подло обманул" всю последнюю неделю реально начинает утомлять...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:54

  edvardd написав:Начинаем рельсовую войну:
На фото образец устройства для схода с рельс вагонов , такое на коленке не сделаешь, можно конечно жд костыль положить на рельс, но даже их хрен найдёшь..
Зображення

Ну, аж такую фигню -- на коленке не сделаешь. Но если есть сварочник и запасы листового металла достаточной толщины -- вполне доступный вариант
https://cs14.pikabu.ru/post_img/big/202 ... 333943.png
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:55

  greenozon написав:edvardd

якщо підірвати гранатою пів-метр колії, піде під укіс? і чи загалом реально вирвати шмат такого товстого заліза....

ще можна пробувати відпиляти електро-болгаркою

Десант ромів і відкритий пункт прийому металобрухту.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:55

  fler написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:жду Ваших комментариев по посевной.
А які там коментарі...
Наша посівна - це не наша головна біль
Ми й в Західній Україні посіємо/зберемо стільки - що для Всієї України вистарчить
А про те що не вистарчить в Єгипті чи Нігерії - нехай думає Єгипет з Нігерією...


На Херсонщині розпочинають посівну, маючи глибоко на увазі орків. Селяни сідають на трактори та їдуть у поля. Орки питають: "Ви куди?". Їм кажуть: "У нас посівна. Нам ваша війна до сра_. Кого ви тут прийшли завойовувати?!" Орки ̶о̶х̶у̶_̶ю̶т̶ь̶ дивуються, але не перешкоджають, бо відповісти селянам не можуть, самі не розуміють сенсу цієї війни.

Трохи інакшу картину:
Російські окупанти під дулами автоматів змушують фермерів Херсонщини засівати поля для забезпечення армії РФ провізією https://ukrainenews.fakty.ua/398473-ros ... -proviziej
Востаннє редагувалось Ой+ в П'ят 18 бер, 2022 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:55

Лідер Китаю заявив Байдену, що війна в Україні не в його інтересах
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7136210/
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:56

  greenozon написав:edvardd

якщо підірвати гранатою пів-метр колії, піде під укіс? і чи загалом реально вирвати шмат такого товстого заліза....

ще можна пробувати відпиляти електро-болгаркою

Болгарка не возьмет :( -- нужен бензорез
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:02

Президент РФ Володимир Путін, який розв'язав криваву війну в Україні, з'явився на концерт в Лужниках.
А голос то у бункерного дрожит))
https://www.unian.ua/world/putin-viliz- ... 49630.html
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 18 бер, 2022 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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