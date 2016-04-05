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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:09
Хомякоид написав:
Ще раз я хочу побачити прогноз на бумазі.
Вирвана фраза з контексту нікого не цікавить.
Там могла бути описана умова за якою Україна не протримається і 96 години.
Прогноз а точніше розвідані були розповсюджені перед війною, про що казав пан Блінкін.
Я в нього не вірив, думав що США грають свою гру, в надії що Україна піддасться на поступки орді. Зараз вже зрозуміло що прогнози від США були точними.
Аналітика щодо наслідків від санкцій впевнений що є, в відкритих джерелах не зустрічалась та думаю ще не розкривалась широкому загалу, приходьте після війни років за 30, знайду обовязково.
Ви щось поплили в формулюваннях.
Ви розумієте значення слова "прогноз"?
Блінкін ніяких прогнозів не давав. Він озвучив ФАКТ - що РФ 100% готова до вторгнення.
США ніяких прогнозів не робило(офіційно). США просто озвучили дані своєї розвідки.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:12
vitaliian написав:
https://m.nashaniva.com/ru/articles/286496/?_ga=2.159143741.621762499.1647606177-1240932956.1647606177
Бой под Вознесенском: так украинцы победили в столкновении, которое спасло Одессу
Только сейчас, через две недели после двухдневной битвы за украинский Вознесенск, стали известны ее детали. Это история того, как украинская армия, тероборона и простые люди защитили 35-тысячный южный город и остановили наступление врага на Одессу.
завтра будет прощание с нашими героями (2х хоронят в субботу и 2х в воскресенье)
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