RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 442443444445
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:09

  Хомякоид написав: Ще раз я хочу побачити прогноз на бумазі.
Вирвана фраза з контексту нікого не цікавить.
Там могла бути описана умова за якою Україна не протримається і 96 години.
Прогноз а точніше розвідані були розповсюджені перед війною, про що казав пан Блінкін.
Я в нього не вірив, думав що США грають свою гру, в надії що Україна піддасться на поступки орді. Зараз вже зрозуміло що прогнози від США були точними.
Аналітика щодо наслідків від санкцій впевнений що є, в відкритих джерелах не зустрічалась та думаю ще не розкривалась широкому загалу, приходьте після війни років за 30, знайду обовязково.

Ви щось поплили в формулюваннях.
Ви розумієте значення слова "прогноз"?
Блінкін ніяких прогнозів не давав. Він озвучив ФАКТ - що РФ 100% готова до вторгнення.
США ніяких прогнозів не робило(офіційно). США просто озвучили дані своєї розвідки.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3414
З нами з: 11.11.14
Подякував: 179 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:12

  vitaliian написав:https://m.nashaniva.com/ru/articles/286496/?_ga=2.159143741.621762499.1647606177-1240932956.1647606177

Бой под Вознесенском: так украинцы победили в столкновении, которое спасло Одессу
Только сейчас, через две недели после двухдневной битвы за украинский Вознесенск, стали известны ее детали. Это история того, как украинская армия, тероборона и простые люди защитили 35-тысячный южный город и остановили наступление врага на Одессу.



завтра будет прощание с нашими героями (2х хоронят в субботу и 2х в воскресенье)
prodigy
 
Повідомлень: 7482
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2986 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 17:52

Подяка за підтримку ;)

Російська розвідка шпигувала за цілями в Німеччині, які можуть бути атаковані спецпідрозділами РФ у разі війни.
Приводом для таємного розслідування став арешт російського диверсійного загону, впійманого в Україні два тижні тому. У диверсантів знайшли записи і координати, які ведуть територію Німеччини. Серед цілей- об’єкти Федерального мережевого агентства, яке займається новими розробками в галузі телекомунікацій, енергетики, електроенергетики та газу.
«Несумлінні плани російської військової розвідки щодо можливих диверсійних акцій у Німеччині є кульмінацією другої холодної війни. Війни, яку розв’язав Путін. Уряд повинен вислати значну частину російських агентів секретних служб, замаскованих під дипломатів!» — прокоментував цю інформацію експерт секретної служби та колишній офіцер Бундесвера Еріх Шмідт-Еенбум.
https://m.focus.de/politik/deutschland/ ... 30166.html
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2741
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:04

  greenozon написав:edvardd

якщо підірвати гранатою пів-метр колії, піде під укіс? і чи загалом реально вирвати шмат такого товстого заліза....

ще можна пробувати відпиляти електро-болгаркою

хорошо быть диванным аналитиком, граната не возьмёт, а болгаркой ночью,в комендантский час в тишине, на охраняемой дороге....
как вариант жд костыль с мощным магнитом, или зубило, и то врядли...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6973
З нами з: 20.11.08
Подякував: 122 раз.
Подякували: 1815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:13

Уж сколько раз твердили миру...

90% інформації про наслідки ракетних обстрілів російська розвідка отримує з соціальних мереж. "Інформація на кшталт "пролетіло над нами недалеко від військового містечка" допомагає росіянам краще орієнтуватися по цілях. Для чого ви це говорите? Для того, щоб скорегували вогонь і ворог влучив на 100 метрів ближче до цілі?"
Речниця СБУ у Львівській області додала, що заборонено виставляти світлини, відео з локацій, робити селфі на фоні наших військових, оскільки це все є важливою інформацією для окупанта.
https://tsn.ua/ato/90-informaciyi-pro-r ... 13043.html
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2741
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 18:20

Пятница 18.03.2022г, в утреннем отчете президенту роиси xyйлу безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 12814 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.Эта цифра без учёта данных о потерях российских чвк, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на сегодня пятницу 18 марта это 4451 дохлый 12814+4451=17265 - норм...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6973
З нами з: 20.11.08
Подякував: 122 раз.
Подякували: 1815 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 442443444445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 91734
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 445716
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2489
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (874)
18.03.2022 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.