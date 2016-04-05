Хомякоид написав: Ще раз я хочу побачити прогноз на бумазі. Вирвана фраза з контексту нікого не цікавить. Там могла бути описана умова за якою Україна не протримається і 96 години. Прогноз а точніше розвідані були розповсюджені перед війною, про що казав пан Блінкін. Я в нього не вірив, думав що США грають свою гру, в надії що Україна піддасться на поступки орді. Зараз вже зрозуміло що прогнози від США були точними. Аналітика щодо наслідків від санкцій впевнений що є, в відкритих джерелах не зустрічалась та думаю ще не розкривалась широкому загалу, приходьте після війни років за 30, знайду обовязково.
Ви щось поплили в формулюваннях. Ви розумієте значення слова "прогноз"? Блінкін ніяких прогнозів не давав. Він озвучив ФАКТ - що РФ 100% готова до вторгнення. США ніяких прогнозів не робило(офіційно). США просто озвучили дані своєї розвідки.
Бой под Вознесенском: так украинцы победили в столкновении, которое спасло Одессу Только сейчас, через две недели после двухдневной битвы за украинский Вознесенск, стали известны ее детали. Это история того, как украинская армия, тероборона и простые люди защитили 35-тысячный южный город и остановили наступление врага на Одессу.
завтра будет прощание с нашими героями (2х хоронят в субботу и 2х в воскресенье)
Російська розвідка шпигувала за цілями в Німеччині, які можуть бути атаковані спецпідрозділами РФ у разі війни. Приводом для таємного розслідування став арешт російського диверсійного загону, впійманого в Україні два тижні тому. У диверсантів знайшли записи і координати, які ведуть територію Німеччини. Серед цілей- об’єкти Федерального мережевого агентства, яке займається новими розробками в галузі телекомунікацій, енергетики, електроенергетики та газу. «Несумлінні плани російської військової розвідки щодо можливих диверсійних акцій у Німеччині є кульмінацією другої холодної війни. Війни, яку розв’язав Путін. Уряд повинен вислати значну частину російських агентів секретних служб, замаскованих під дипломатів!» — прокоментував цю інформацію експерт секретної служби та колишній офіцер Бундесвера Еріх Шмідт-Еенбум. https://m.focus.de/politik/deutschland/ ... 30166.html
90% інформації про наслідки ракетних обстрілів російська розвідка отримує з соціальних мереж. "Інформація на кшталт "пролетіло над нами недалеко від військового містечка" допомагає росіянам краще орієнтуватися по цілях. Для чого ви це говорите? Для того, щоб скорегували вогонь і ворог влучив на 100 метрів ближче до цілі?" Речниця СБУ у Львівській області додала, що заборонено виставляти світлини, відео з локацій, робити селфі на фоні наших військових, оскільки це все є важливою інформацією для окупанта. https://tsn.ua/ato/90-informaciyi-pro-r ... 13043.html
Пятница 18.03.2022г, в утреннем отчете президенту роиси xyйлу безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 12814 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.Эта цифра без учёта данных о потерях российских чвк, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на сегодня пятницу 18 марта это 4451 дохлый 12814+4451=17265 - норм...