Хомякоид написав: Ще раз я хочу побачити прогноз на бумазі. Вирвана фраза з контексту нікого не цікавить. Там могла бути описана умова за якою Україна не протримається і 96 години. Прогноз а точніше розвідані були розповсюджені перед війною, про що казав пан Блінкін. Я в нього не вірив, думав що США грають свою гру, в надії що Україна піддасться на поступки орді. Зараз вже зрозуміло що прогнози від США були точними. Аналітика щодо наслідків від санкцій впевнений що є, в відкритих джерелах не зустрічалась та думаю ще не розкривалась широкому загалу, приходьте після війни років за 30, знайду обовязково.
Ви щось поплили в формулюваннях. Ви розумієте значення слова "прогноз"? Блінкін ніяких прогнозів не давав. Він озвучив ФАКТ - що РФ 100% готова до вторгнення. США ніяких прогнозів не робило(офіційно). США просто озвучили дані своєї розвідки.
Бой под Вознесенском: так украинцы победили в столкновении, которое спасло Одессу Только сейчас, через две недели после двухдневной битвы за украинский Вознесенск, стали известны ее детали. Это история того, как украинская армия, тероборона и простые люди защитили 35-тысячный южный город и остановили наступление врага на Одессу.
завтра будет прощание с нашими героями (2х хоронят в субботу и 2х в воскресенье)
Російська розвідка шпигувала за цілями в Німеччині, які можуть бути атаковані спецпідрозділами РФ у разі війни. Приводом для таємного розслідування став арешт російського диверсійного загону, впійманого в Україні два тижні тому. У диверсантів знайшли записи і координати, які ведуть територію Німеччини. Серед цілей- об’єкти Федерального мережевого агентства, яке займається новими розробками в галузі телекомунікацій, енергетики, електроенергетики та газу. «Несумлінні плани російської військової розвідки щодо можливих диверсійних акцій у Німеччині є кульмінацією другої холодної війни. Війни, яку розв’язав Путін. Уряд повинен вислати значну частину російських агентів секретних служб, замаскованих під дипломатів!» — прокоментував цю інформацію експерт секретної служби та колишній офіцер Бундесвера Еріх Шмідт-Еенбум. https://m.focus.de/politik/deutschland/ ... 30166.html
90% інформації про наслідки ракетних обстрілів російська розвідка отримує з соціальних мереж. "Інформація на кшталт "пролетіло над нами недалеко від військового містечка" допомагає росіянам краще орієнтуватися по цілях. Для чого ви це говорите? Для того, щоб скорегували вогонь і ворог влучив на 100 метрів ближче до цілі?" Речниця СБУ у Львівській області додала, що заборонено виставляти світлини, відео з локацій, робити селфі на фоні наших військових, оскільки це все є важливою інформацією для окупанта. https://tsn.ua/ato/90-informaciyi-pro-r ... 13043.html
Пятница 18.03.2022г, в утреннем отчете президенту роиси xyйлу безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 12814 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.Эта цифра без учёта данных о потерях российских чвк, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на сегодня пятницу 18 марта это 4451 дохлый 12814+4451=17265 - норм...
Хомякоид написав: Ще раз я хочу побачити прогноз на бумазі. Вирвана фраза з контексту нікого не цікавить. Там могла бути описана умова за якою Україна не протримається і 96 години. Прогноз а точніше розвідані були розповсюджені перед війною, про що казав пан Блінкін. Я в нього не вірив, думав що США грають свою гру, в надії що Україна піддасться на поступки орді. Зараз вже зрозуміло що прогнози від США були точними. Аналітика щодо наслідків від санкцій впевнений що є, в відкритих джерелах не зустрічалась та думаю ще не розкривалась широкому загалу, приходьте після війни років за 30, знайду обовязково.
Ви щось поплили в формулюваннях. Ви розумієте значення слова "прогноз"? Блінкін ніяких прогнозів не давав. Він озвучив ФАКТ - що РФ 100% готова до вторгнення. США ніяких прогнозів не робило(офіційно). США просто озвучили дані своєї розвідки.
Ну так це підтверджує те що я писав. Західні аналітики заздалегідь оперують точними даними та можуть прогнозувати події які з великою вірогідністю стверджуються. Якщо вони хочуть розкривати якусь подію то вони розкривають ії широкому загалу. Інші прогнози, наприклад по закінченню війни та вплив санкцій на орду поки що не розкривали. Думаю що все вже прораховано і результат відомий.
Хомякоид написав: Інші прогнози, наприклад по закінченню війни та вплив санкцій на орду поки що не розкривали. Думаю що все вже прораховано і результат відомий.
Это невозможно. Экономические процессы и в обычных условиях прогнозируются плохо (иначе никто не проигрывал бы на фондовом рынке и так далее), а уж нетипичный процесс (санкции) в нетипичных условиях (война) прогнозируется лишь на уровне общей тенденции.
Хомякоид написав: Інші прогнози, наприклад по закінченню війни та вплив санкцій на орду поки що не розкривали. Думаю що все вже прораховано і результат відомий.
Это невозможно. Экономические процессы и в обычных условиях прогнозируются плохо (иначе никто не проигрывал бы на фондовом рынке и так далее), а уж нетипичный процесс (санкции) в нетипичных условиях (война) прогнозируется лишь на уровне общей тенденции.
Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо. Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.