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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 443444445446
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:31

  Ukrainian написав:Росія попрохала НАТО не передавати Україні старі радянські міги та с-300 ( до слова с300 в НАТО зовсім мало). НАТО задовольнили прохання россііі

Или выкладывайте оф источник или ничего не выкладывайте..
yuriy_kuzmik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:41

edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:41

  Хомякоид написав:Думаю що все вже прораховано і результат відомий.

А я думаю що це прорахувати НЕМОЖЛИВО.
Є купа історичних фактів величезних помилок "рахувальників". Лінь просто це все писати.
На цьому і закінчимо нашу суперечку.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:07

  andrijk777 написав:
  Хомякоид написав:Думаю що все вже прораховано і результат відомий.

А я думаю що це прорахувати НЕМОЖЛИВО.
Є купа історичних фактів величезних помилок "рахувальників". Лінь просто це все писати.
На цьому і закінчимо нашу суперечку.


В 1991 було прораховано ЦРУ зміну влади практично за рік до розпаду СССР.
Люди не просто так вводять санкції в надії на авось.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прошла информация, что в гуманитарке от волонтеров в одной из больниц Киева - в какую именно лучше промолчу - был обнаружен радиомаячок.
Будьте бдительны.
antey1969
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  #<1 ... 443444445446
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