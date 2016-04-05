Или выкладывайте оф источник или ничего не выкладывайте..
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:31
Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:41
Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:07
В 1991 було прораховано ЦРУ зміну влади практично за рік до розпаду СССР.
Люди не просто так вводять санкції в надії на авось.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Прошла информация, что в гуманитарке от волонтеров в одной из больниц Киева - в какую именно лучше промолчу - был обнаружен радиомаячок.
Будьте бдительны.
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