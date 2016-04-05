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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 444445446447448 ... 450>
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:20

  juristkostya написав:
  Хомякоид написав: Інші прогнози, наприклад по закінченню війни та вплив санкцій на орду поки що не розкривали. Думаю що все вже прораховано і результат відомий.

Это невозможно.
Экономические процессы и в обычных условиях прогнозируются плохо (иначе никто не проигрывал бы на фондовом рынке и так далее), а уж нетипичный процесс (санкции) в нетипичных условиях (война) прогнозируется лишь на уровне общей тенденции.


есть метод подсчетов (с точностью +/-10%)

https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 49906.html

Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:31

  Ukrainian написав:Росія попрохала НАТО не передавати Україні старі радянські міги та с-300 ( до слова с300 в НАТО зовсім мало). НАТО задовольнили прохання россііі

Или выкладывайте оф источник или ничего не выкладывайте..
yuriy_kuzmik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:41

edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 19:41

  Хомякоид написав:Думаю що все вже прораховано і результат відомий.

А я думаю що це прорахувати НЕМОЖЛИВО.
Є купа історичних фактів величезних помилок "рахувальників". Лінь просто це все писати.
На цьому і закінчимо нашу суперечку.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:07

  andrijk777 написав:
  Хомякоид написав:Думаю що все вже прораховано і результат відомий.

А я думаю що це прорахувати НЕМОЖЛИВО.
Є купа історичних фактів величезних помилок "рахувальників". Лінь просто це все писати.
На цьому і закінчимо нашу суперечку.


В 1991 було прораховано ЦРУ зміну влади практично за рік до розпаду СССР.
Люди не просто так вводять санкції в надії на авось.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прошла информация, что в гуманитарке от волонтеров в одной из больниц Киева - в какой именно лучше промолчу - был обнаружен радиомаячок.
Будьте бдительны.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 18 бер, 2022 20:34, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:33

  Хомякоид написав:
  andrijk777 написав:
  Хомякоид написав:Думаю що все вже прораховано і результат відомий.

А я думаю що це прорахувати НЕМОЖЛИВО.
Є купа історичних фактів величезних помилок "рахувальників". Лінь просто це все писати.
На цьому і закінчимо нашу суперечку.


В 1991 було прораховано ЦРУ зміну влади практично за рік до розпаду СССР.
Люди не просто так вводять санкції в надії на авось.

Ну що за брєд? Факти в студію.
Вводять санкції не просто так, звичайно, а заради виграшу на наступних виборах.
Жодна авторитарна держава санкцій(не вигідних для себе) не ввела. Чи можливо я помиляюсь?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:41

По оценке Пентагона, у российской войсковой группировки до сих пор остается около 90% сил и средств, собранных до начала войны.

https://t.me/bbcrussian/25085

«Лидеры ЕС имеют очень надежные доказательства того, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России», — Politico.

https://t.me/c/1270471007/7598
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 18 бер, 2022 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:44

  yuriy_kuzmik написав:
  Ukrainian написав:Росія попрохала НАТО не передавати Україні старі радянські міги та с-300 ( до слова с300 в НАТО зовсім мало). НАТО задовольнили прохання россііі

Или выкладывайте оф источник или ничего не выкладывайте..

В Інтернеті посилання.
Факт Україна просила. Факт россія завила до НАТО не робити цього.Факт. НАТО жодного міга чи с300 не дали, знаходячи «вагомі» причини. Факт.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:46

  Хомякоид написав:
  andrijk777 написав:
  Хомякоид написав:Думаю що все вже прораховано і результат відомий.

А я думаю що це прорахувати НЕМОЖЛИВО.
Є купа історичних фактів величезних помилок "рахувальників". Лінь просто це все писати.
На цьому і закінчимо нашу суперечку.


В 1991 було прораховано ЦРУ зміну влади практично за рік до розпаду СССР.
Люди не просто так вводять санкції в надії на авось.
Глупости.
Сам Бжезинский прямым текстом пишет, что хотя они и рассчитывали на кризис СССР, но не ожидали его распада так рано и так стремительно. И в силу этой неготовности не смогли извлечь из распада Союза все потенциальные профиты. Так это Бжезинский, который едва ли не глубже всех в теме.
juristkostya
 
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