Хомякоид написав: Інші прогнози, наприклад по закінченню війни та вплив санкцій на орду поки що не розкривали. Думаю що все вже прораховано і результат відомий.
Это невозможно. Экономические процессы и в обычных условиях прогнозируются плохо (иначе никто не проигрывал бы на фондовом рынке и так далее), а уж нетипичный процесс (санкции) в нетипичных условиях (война) прогнозируется лишь на уровне общей тенденции.
Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо. Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.
Хомякоид написав:Думаю що все вже прораховано і результат відомий.
А я думаю що це прорахувати НЕМОЖЛИВО. Є купа історичних фактів величезних помилок "рахувальників". Лінь просто це все писати. На цьому і закінчимо нашу суперечку.
В 1991 було прораховано ЦРУ зміну влади практично за рік до розпаду СССР. Люди не просто так вводять санкції в надії на авось.
Глупости. Сам Бжезинский прямым текстом пишет, что хотя они и рассчитывали на кризис СССР, но не ожидали его распада так рано и так стремительно. И в силу этой неготовности не смогли извлечь из распада Союза все потенциальные профиты. Так это Бжезинский, который едва ли не глубже всех в теме.