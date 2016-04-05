Ukrainian написав:Росія попрохала НАТО не передавати Україні старі радянські міги та с-300 ( до слова с300 в НАТО зовсім мало). НАТО задовольнили прохання россііі
Или выкладывайте оф источник или ничего не выкладывайте..
В Інтернеті посилання. Факт Україна просила. Факт россія завила до НАТО не робити цього.Факт. НАТО жодного міга чи с300 не дали, знаходячи «вагомі» причини. Факт.
Факт в том, что в последние дни количество сбитых росс самолётов и ракет выросло скачкообразно относительно статистики в первые 2 недели войны. Есть основания предположить, что существенные средства УЖЕ переданы.
andrijk777 написав:Ну що за брєд? Факти в студію. Вводять санкції не просто так, звичайно, а заради виграшу на наступних виборах. Жодна авторитарна держава санкцій(не вигідних для себе) не ввела. Чи можливо я помиляюсь?
Якщо ви чогось не знаєте то розширюйте знання мов та аналізуйте іноземні джерела
4-50 видно як в Москві бьють морди за ковбасу. Переклад з 4-50 ЦРУ прогнозувало в березні 1991 що Горбачов максимум 1 рік втримається на посаді.
andrijk777 написав:Ну що за брєд? Факти в студію. Вводять санкції не просто так, звичайно, а заради виграшу на наступних виборах. Жодна авторитарна держава санкцій(не вигідних для себе) не ввела. Чи можливо я помиляюсь?
Якщо ви чогось не знаєте то розширюйте знання мов та аналізуйте іноземні джерела
4-50 видно як в Москві бьють морди за ковбасу. Переклад з 4-50 ЦРУ прогнозувало в березні 1991 що Горбачов максимум 1 рік втримається на посаді.
это смешно. Смещение конкретного лидера не равноценно коренному слому экономической модели и распаду на 15 отдельных стран. Повторю: читайте мемуары Бжезинского, который занимался этим направлением лично
andrijk777 написав:Ну що за брєд? Факти в студію. Вводять санкції не просто так, звичайно, а заради виграшу на наступних виборах. Жодна авторитарна держава санкцій(не вигідних для себе) не ввела. Чи можливо я помиляюсь?
Якщо ви чогось не знаєте то розширюйте знання мов та аналізуйте іноземні джерела
4-50 видно як в Москві бьють морди за ковбасу. Переклад з 4-50 ЦРУ прогнозувало в березні 1991 що Горбачов максимум 1 рік втримається на посаді.
это смешно. Смещение конкретного лидера не равноценно коренному слому экономической модели и распаду на 15 отдельных стран. Повторю: читайте мемуары Бжезинского, который занимался этим направлением лично
Был разговор про прогнозирование. Некоторые не верят в прогнозирование и считают лженаукой. Я привел пример прогнозирование ЦРУ и смещение Горби с поста. Про СССР и разпад это уже вы принесли, я про разпад ничего не писал.
Хомякоид написав: Был разговор про прогнозирование. Некоторые не верят в прогнозирование и считают лженаукой. Я привел пример прогнозирование ЦРУ и смещение Горби с поста. Про СССР и разпад это уже вы принесли, я про разпад ничего не писал.
Ещё раз: Прогноз по смещению персонально Горбачева не имеет практической ценности. Поскольку суть событий 1991 года вообще не связана с уходом конкретного чиновника.