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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 445446447448449450>
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:47

  vitaliian написав:По оценке Пентагона, у российской войсковой группировки до сих пор остается около 90% сил и средств, собранных до начала войны.

https://t.me/bbcrussian/25085

«Лидеры ЕС имеют очень надежные доказательства того, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России», — Politico.

https://t.me/c/1270471007/7598

Навіщо раші допомога якщо в них ще залишилось 90% сил та засобів
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:49

во вьетнаме месили друг друга (совок и сша) особо не стесняясь, и никто не бздел ЯО
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:52

  Ukrainian написав:
  yuriy_kuzmik написав:
  Ukrainian написав:Росія попрохала НАТО не передавати Україні старі радянські міги та с-300 ( до слова с300 в НАТО зовсім мало). НАТО задовольнили прохання россііі

Или выкладывайте оф источник или ничего не выкладывайте..

В Інтернеті посилання.
Факт Україна просила. Факт россія завила до НАТО не робити цього.Факт. НАТО жодного міга чи с300 не дали, знаходячи «вагомі» причини. Факт.

Факт в том, что в последние дни количество сбитых росс самолётов и ракет выросло скачкообразно относительно статистики в первые 2 недели войны. Есть основания предположить, что существенные средства УЖЕ переданы.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:55

  Ukrainian написав:во вьетнаме месили друг друга (совок и сша) особо не стесняясь, и никто не бздел ЯО

Аналогия ни о чем. По большому количеству очевидных причин
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:55

  andrijk777 написав:Ну що за брєд? Факти в студію.
Вводять санкції не просто так, звичайно, а заради виграшу на наступних виборах.
Жодна авторитарна держава санкцій(не вигідних для себе) не ввела. Чи можливо я помиляюсь?


Якщо ви чогось не знаєте то розширюйте знання мов та аналізуйте іноземні джерела

4-50 видно як в Москві бьють морди за ковбасу.
Переклад з 4-50
ЦРУ прогнозувало в березні 1991 що Горбачов максимум 1 рік втримається на посаді.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:56

  Ukrainian написав:во вьетнаме месили друг друга (совок и сша) особо не стесняясь, и никто не бздел ЯО

Там не було психічно хворих у топ керівництві.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:58

  Хомякоид написав:
  andrijk777 написав:Ну що за брєд? Факти в студію.
Вводять санкції не просто так, звичайно, а заради виграшу на наступних виборах.
Жодна авторитарна держава санкцій(не вигідних для себе) не ввела. Чи можливо я помиляюсь?


Якщо ви чогось не знаєте то розширюйте знання мов та аналізуйте іноземні джерела

4-50 видно як в Москві бьють морди за ковбасу.
Переклад з 4-50
ЦРУ прогнозувало в березні 1991 що Горбачов максимум 1 рік втримається на посаді.
это смешно. Смещение конкретного лидера не равноценно коренному слому экономической модели и распаду на 15 отдельных стран. Повторю: читайте мемуары Бжезинского, который занимался этим направлением лично
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:03

рашиська мразота в паніці
https://youtu.be/ktP4H30wKVA

"нікакова договара" рассея ни имеет права праіграть!
рассея не может српавиться с Зеленским??
ето начала канца рассіі!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:04

  juristkostya написав:
  Хомякоид написав:
  andrijk777 написав:Ну що за брєд? Факти в студію.
Вводять санкції не просто так, звичайно, а заради виграшу на наступних виборах.
Жодна авторитарна держава санкцій(не вигідних для себе) не ввела. Чи можливо я помиляюсь?


Якщо ви чогось не знаєте то розширюйте знання мов та аналізуйте іноземні джерела

4-50 видно як в Москві бьють морди за ковбасу.
Переклад з 4-50
ЦРУ прогнозувало в березні 1991 що Горбачов максимум 1 рік втримається на посаді.
это смешно. Смещение конкретного лидера не равноценно коренному слому экономической модели и распаду на 15 отдельных стран. Повторю: читайте мемуары Бжезинского, который занимался этим направлением лично


Был разговор про прогнозирование. Некоторые не верят в прогнозирование и считают лженаукой.
Я привел пример прогнозирование ЦРУ и смещение Горби с поста.
Про СССР и разпад это уже вы принесли, я про разпад ничего не писал.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:10

  Хомякоид написав:
Был разговор про прогнозирование. Некоторые не верят в прогнозирование и считают лженаукой.
Я привел пример прогнозирование ЦРУ и смещение Горби с поста.
Про СССР и разпад это уже вы принесли, я про разпад ничего не писал.

Ещё раз:
Прогноз по смещению персонально Горбачева не имеет практической ценности. Поскольку суть событий 1991 года вообще не связана с уходом конкретного чиновника.
juristkostya
 
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