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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 446447448449450>
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:21

  Хомякоид написав:
  andrijk777 написав:Ну що за брєд? Факти в студію.
Вводять санкції не просто так, звичайно, а заради виграшу на наступних виборах.
Жодна авторитарна держава санкцій(не вигідних для себе) не ввела. Чи можливо я помиляюсь?


Якщо ви чогось не знаєте то розширюйте знання мов та аналізуйте іноземні джерела

4-50 видно як в Москві бьють морди за ковбасу.
Переклад з 4-50
ЦРУ прогнозувало в березні 1991 що Горбачов максимум 1 рік втримається на посаді.

І що?????
Це відео точно знято після 2000 року.
В якомусь відео з 10К переглядами хтось сказав що ЦРУ щось там спрогнозували - це ви називаєте ФАКТОМ?
Таких відео з такими "прогнозами" можна зняти сотню без проблем.
Все ясно з вами.
І що що в Москві били морду за ковбасу? Зараз б'ють морду за цукор. Це означає що РФ скоро розпадеться? :D У вас аналітика найвищого рівня. :D :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 18 бер, 2022 21:24, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:22

  Хомякоид написав:
Ну так це підтверджує те що я писав.
Західні аналітики заздалегідь оперують точними даними та можуть прогнозувати події які з великою вірогідністю стверджуються.
Якщо вони хочуть розкривати якусь подію то вони розкривають ії широкому загалу.
Інші прогнози, наприклад по закінченню війни та вплив санкцій на орду поки що не розкривали. Думаю що все вже прораховано і результат відомий.
Вряд ли. Если б было так то сегодня не спорили о дополнительных санкциях. Ваша германия как раз сказала что надо подождать и посмотреть что будет, как сработают санкции. По войне тоже никто не может дать ни каких прогнозов. Уже говорили что разведки верили что Украина продержится от 72 часов до недели. Фиг там. Кстати и оружие сразу по этой причине не очень давали. Думали что будет как в Афганистане. Наши все оставят и разбегутся.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:27

  juristkostya написав:
  Хомякоид написав:
Был разговор про прогнозирование. Некоторые не верят в прогнозирование и считают лженаукой.
Я привел пример прогнозирование ЦРУ и смещение Горби с поста.
Про СССР и разпад это уже вы принесли, я про разпад ничего не писал.

Ещё раз:
Прогноз по смещению персонально Горбачева не имеет практической ценности. Поскольку суть событий 1991 года вообще не связана с уходом конкретного чиновника.


С чего начинался разговор это с прогнозирования событий.
Я написал что Западные аналитики могут просчитывать события что и привел примером с документалки.
Если вы хотите начать дискусию про развал СССР желательно в привязке к сегодняшним событиям начинайте. Мой пост был про прогнозирование.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:32

Хомякоид
Давайте я також дам прогноз:
Я прогнозую що Путін не протримається на своїй посаді більше року.
Якщо я виявлюсь правим, прошу вважати мене аналітиком на рівні ЦРУ.
Згідні?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:33

  Хомякоид написав:
С чего начинался разговор это с прогнозирования событий.
Я написал что Западные аналитики могут просчитывать события что и привел примером с документалки.
Если вы хотите начать дискусию про развал СССР желательно в привязке к сегодняшним событиям начинайте. Мой пост был про прогнозирование.
90% всех прогнозов не сбывается. Хотите я Вам дам прогноз цен на нефть самых авторитетных организаций в 1998 году по годам до 2005 как мин. Сравните с тем что было в реале. Пример кризиса 2008 года, в который никто не верил. Назвать прогнозом начало войны в Украине.... :) Ну это смешно. Были доклады разведки из достоверных проверенных источников.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:35

  andrijk777 написав:Я прогнозую що Путін не протримається на своїй посаді більше року.
Якщо я виявлюсь правим, прошу вважати мене аналітиком на рівні ЦРУ.
Згідні?
В таких случаях надо предлагать пари на 1000 долл как мин :) Хотя думаю что Вы рискуете.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:37

  andrijk777 написав:
  Хомякоид написав:
  andrijk777 написав:Ну що за брєд? Факти в студію.
Вводять санкції не просто так, звичайно, а заради виграшу на наступних виборах.
Жодна авторитарна держава санкцій(не вигідних для себе) не ввела. Чи можливо я помиляюсь?


Якщо ви чогось не знаєте то розширюйте знання мов та аналізуйте іноземні джерела

4-50 видно як в Москві бьють морди за ковбасу.
Переклад з 4-50
ЦРУ прогнозувало в березні 1991 що Горбачов максимум 1 рік втримається на посаді.

І що?????
Це відео точно знято після 2000 року.
В якомусь відео з 10К переглядами хтось сказав що ЦРУ щось там спрогнозували - це ви називаєте ФАКТОМ?
Таких відео з такими "прогнозами" можна зняти сотню без проблем.
Все ясно з вами.
І що що в Москві били морду за ковбасу? Зараз б'ють морду за цукор. Це означає що РФ скоро розпадеться? :D У вас аналітика найвищого рівня. :D :D


Ви навіть не можете поглянути хто зняв документалку, який канал, та хто фінансує канал. Якщо ви не можете відрізнити державне ТБ та орієнтуєтесь на кількість переглядів то з таким рівнем дискусії мені просто не цікаво з вами говорити.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Phoenix_( ... 0%B0%D0%BB)
Phoenix сравним с американским каналом C-SPAN или BBC Parliament, так как освещает правительство.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:38

  andrijk777 написав:Хомякоид
Давайте я також дам прогноз:
Я прогнозую що Путін не протримається на своїй посаді більше року.
Якщо я виявлюсь правим, прошу вважати мене аналітиком на рівні ЦРУ.
Згідні?


Так що, аналітика значить працює чи як ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:38

  Хомякоид написав:
  juristkostya написав:
  Хомякоид написав:
Был разговор про прогнозирование. Некоторые не верят в прогнозирование и считают лженаукой.
Я привел пример прогнозирование ЦРУ и смещение Горби с поста.
Про СССР и разпад это уже вы принесли, я про разпад ничего не писал.

Ещё раз:
Прогноз по смещению персонально Горбачева не имеет практической ценности. Поскольку суть событий 1991 года вообще не связана с уходом конкретного чиновника.


С чего начинался разговор это с прогнозирования событий.
Я написал что Западные аналитики могут просчитывать события что и привел примером с документалки.
Если вы хотите начать дискусию про развал СССР желательно в привязке к сегодняшним событиям начинайте. Мой пост был про прогнозирование.

В четвертый раз:
спрогнозировать частность (смена лидера), но не спрогнозировать тенденцию на десятилетия (смена экономической формации + распад страны на 15 частей) - это глубочайшее фиаско, явно неудовлетворительная точность прогноза
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:40

  Хомякоид написав:
Так що, аналітика значить працює чи як ?

Вам же ясно сказали: аналитика работает на уровне общей тенденции. Все разговоры о точных сроках и детальных сценариях - шарлатанство.
juristkostya
 
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