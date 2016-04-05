Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:22

Хомякоид написав:

Ну так це підтверджує те що я писав.

Західні аналітики заздалегідь оперують точними даними та можуть прогнозувати події які з великою вірогідністю стверджуються.

Якщо вони хочуть розкривати якусь подію то вони розкривають ії широкому загалу.

Інші прогнози, наприклад по закінченню війни та вплив санкцій на орду поки що не розкривали. Думаю що все вже прораховано і результат відомий. Ну так це підтверджує те що я писав.Західні аналітики заздалегідь оперують точними даними та можуть прогнозувати події які з великою вірогідністю стверджуються.Якщо вони хочуть розкривати якусь подію то вони розкривають ії широкому загалу.Інші прогнози, наприклад по закінченню війни та вплив санкцій на орду поки що не розкривали. Думаю що все вже прораховано і результат відомий.

Вряд ли. Если б было так то сегодня не спорили о дополнительных санкциях. Ваша германия как раз сказала что надо подождать и посмотреть что будет, как сработают санкции. По войне тоже никто не может дать ни каких прогнозов. Уже говорили что разведки верили что Украина продержится от 72 часов до недели. Фиг там. Кстати и оружие сразу по этой причине не очень давали. Думали что будет как в Афганистане. Наши все оставят и разбегутся.