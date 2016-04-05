Хомякоид написав: С чего начинался разговор это с прогнозирования событий. Я написал что Западные аналитики могут просчитывать события что и привел примером с документалки. Если вы хотите начать дискусию про развал СССР желательно в привязке к сегодняшним событиям начинайте. Мой пост был про прогнозирование.
90% всех прогнозов не сбывается. Хотите я Вам дам прогноз цен на нефть самых авторитетных организаций в 1998 году по годам до 2005 как мин. Сравните с тем что было в реале. Пример кризиса 2008 года, в который никто не верил. Назвать прогнозом начало войны в Украине.... Ну это смешно. Были доклады разведки из достоверных проверенных источников.
Тут можно спорить про качество прогнозов и фирм которые строят эти прогнозы. Если одно из самых мощных государств в мире стоит на пороге третьей мировой войны думаю у них аналитика касательно развития событий работает хорошо. В качестве примера даже возьмите предупреждение про нападение на Украину.
За аналитику коммерческих организаций не уверен вообще. Может даже такое быть что они дают намеренно неправильные прогнозы.
Хомякоид написав: Если одно из самых мощных государств в мире стоит на пороге третьей мировой войны думаю у них аналитика касательно развития событий работает хорошо. В качестве примера даже возьмите предупреждение про нападение на Украину.
Здесь у вас грубая подмена понятий. В части информации о начале войны имеет место работа разведки (то есть перехват информации непосредственно у противника). Это совсем не то же самое, что прогнозирование (моделирование будущего исходя из понимание процессов и тенденций)
Хомякоид написав: Тут можно спорить про качество прогнозов и фирм которые строят эти прогнозы. Если одно из самых мощных государств в мире стоит на пороге третьей мировой войны думаю у них аналитика касательно развития событий работает хорошо. В качестве примера даже возьмите предупреждение про нападение на Украину.
За аналитику коммерческих организаций не уверен вообще. Может даже такое быть что они дают намеренно неправильные прогнозы.
Министерство энергетики США коммерческая организация? Да и авторитетные организации это не совковые. Если б они, как Вы говорите "давали намеренно неправильные прогнозы" эти организации не были б авторитетными, т.е. про них даже б никто не знал.
Хомякоид написав: Тут можно спорить про качество прогнозов и фирм которые строят эти прогнозы. Если одно из самых мощных государств в мире стоит на пороге третьей мировой войны думаю у них аналитика касательно развития событий работает хорошо. В качестве примера даже возьмите предупреждение про нападение на Украину.
За аналитику коммерческих организаций не уверен вообще. Может даже такое быть что они дают намеренно неправильные прогнозы.
Министерство энергетики США коммерческая организация? Да и авторитетные организации это не совковые. Если б они, как Вы говорите "давали намеренно неправильные прогнозы" эти организации не были б авторитетными, т.е. про них даже б никто не знал.
Забейте. Ну не может человек понять, что мир слишком сложен для построения полностью релевантных моделей развития ....его проблемы.