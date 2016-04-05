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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 447448449450>
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:47

  otg написав:
  Хомякоид написав:
С чего начинался разговор это с прогнозирования событий.
Я написал что Западные аналитики могут просчитывать события что и привел примером с документалки.
Если вы хотите начать дискусию про развал СССР желательно в привязке к сегодняшним событиям начинайте. Мой пост был про прогнозирование.
90% всех прогнозов не сбывается. Хотите я Вам дам прогноз цен на нефть самых авторитетных организаций в 1998 году по годам до 2005 как мин. Сравните с тем что было в реале. Пример кризиса 2008 года, в который никто не верил. Назвать прогнозом начало войны в Украине.... :) Ну это смешно. Были доклады разведки из достоверных проверенных источников.


Тут можно спорить про качество прогнозов и фирм которые строят эти прогнозы.
Если одно из самых мощных государств в мире стоит на пороге третьей мировой войны думаю у них аналитика касательно развития событий работает хорошо.
В качестве примера даже возьмите предупреждение про нападение на Украину.

За аналитику коммерческих организаций не уверен вообще. Может даже такое быть что они дают намеренно неправильные прогнозы.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:47

  Хомякоид написав:
  andrijk777 написав:Хомякоид
Давайте я також дам прогноз:
Я прогнозую що Путін не протримається на своїй посаді більше року.
Якщо я виявлюсь правим, прошу вважати мене аналітиком на рівні ЦРУ.
Згідні?


Так що, аналітика значить працює чи як ?

Якщо не згідні зі мною - почитайте що вам пишуть інші.
Набридло переливати з пустого в порожнє.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:48

  juristkostya написав:
  Хомякоид написав:
Так що, аналітика значить працює чи як ?

Вам же ясно сказали: аналитика работает на уровне общей тенденции. Все разговоры о точных сроках и детальных сценариях - шарлатанство.

Це 100% вірно.
Давайте закриємо цю тему.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:51

  juristkostya написав:
  Хомякоид написав:
Так що, аналітика значить працює чи як ?

Вам же ясно сказали: аналитика работает на уровне общей тенденции. Все разговоры о точных сроках и детальных сценариях - шарлатанство.


Про точные сроки я нигде не говорил.
Ни один аналитик не спрогнозирует точный день кризиса, но многие прогнозируют правильно дисбалансы в экономике.

Надоело спорить и переливать с пустого в порожнее. Заканчиваю с этим обсуждением. Дальше буду писать если что-то случиться по теме ветки.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:51

Опять 10 дней, какие по счету?

Інтерв'ю Бена Ходжеса, колишнього командувача військ США в Європі. Ключове:

▪️Наступні 10 днів стануть вирішальними, після російські війська вже не зможуть продовжувати атаку і захочуть заморозити ситуацію,

▪️Київ оточити не зможуть;

▪️Ядерна загроза перебільшена;

▪️Після 10 днів переговорна позиція України стане кращою, потрібно вимагати повернення Криму та Донбасу.

🇺🇦 https://t.me/bpz_ua/4706

Я не сею панику, просто излишний оптимизм меня бесит
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:53

  Хомякоид написав: Если одно из самых мощных государств в мире стоит на пороге третьей мировой войны думаю у них аналитика касательно развития событий работает хорошо.
В качестве примера даже возьмите предупреждение про нападение на Украину.

Здесь у вас грубая подмена понятий. В части информации о начале войны имеет место работа разведки (то есть перехват информации непосредственно у противника).
Это совсем не то же самое, что прогнозирование (моделирование будущего исходя из понимание процессов и тенденций)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:55

  vitaliian написав:Інтерв'ю Бена Ходжеса, колишнього командувача військ США в Європі. Ключове:

▪️Наступні 10 днів стануть вирішальними, після російські війська вже не зможуть продовжувати атаку і захочуть заморозити ситуацію,

▪️Київ оточити не зможуть;

▪️Ядерна загроза перебільшена;

▪️Після 10 днів переговорна позиція України стане кращою, потрібно вимагати повернення Криму та Донбасу.

🇺🇦 https://t.me/bpz_ua/4706

Я не сею панику, просто излишний оптимизм меня бесит

Слушайте, это инфа 2 дневной давности, давно перетерли и забыли, сейчас все меняется слишком быстро.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:59

  Хомякоид написав:
Тут можно спорить про качество прогнозов и фирм которые строят эти прогнозы.
Если одно из самых мощных государств в мире стоит на пороге третьей мировой войны думаю у них аналитика касательно развития событий работает хорошо.
В качестве примера даже возьмите предупреждение про нападение на Украину.

За аналитику коммерческих организаций не уверен вообще. Может даже такое быть что они дают намеренно неправильные прогнозы.
Министерство энергетики США коммерческая организация? Да и авторитетные организации это не совковые. Если б они, как Вы говорите "давали намеренно неправильные прогнозы" эти организации не были б авторитетными, т.е. про них даже б никто не знал.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 22:01

  Хомякоид написав:
Ни один аналитик не спрогнозирует точный день кризиса, но многие прогнозируют правильно дисбалансы в экономике.
Точно многие? :) Вы смотрели фильм "Игра на понижение"? Если нет, то внимательно посмотрите.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 22:02

  otg написав:
  Хомякоид написав:
Тут можно спорить про качество прогнозов и фирм которые строят эти прогнозы.
Если одно из самых мощных государств в мире стоит на пороге третьей мировой войны думаю у них аналитика касательно развития событий работает хорошо.
В качестве примера даже возьмите предупреждение про нападение на Украину.

За аналитику коммерческих организаций не уверен вообще. Может даже такое быть что они дают намеренно неправильные прогнозы.
Министерство энергетики США коммерческая организация? Да и авторитетные организации это не совковые. Если б они, как Вы говорите "давали намеренно неправильные прогнозы" эти организации не были б авторитетными, т.е. про них даже б никто не знал.

Забейте. Ну не может человек понять, что мир слишком сложен для построения полностью релевантных моделей развития ....его проблемы.
juristkostya
 
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