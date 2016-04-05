Хомякоид написав: Если одно из самых мощных государств в мире стоит на пороге третьей мировой войны думаю у них аналитика касательно развития событий работает хорошо. В качестве примера даже возьмите предупреждение про нападение на Украину.
Здесь у вас грубая подмена понятий. В части информации о начале войны имеет место работа разведки (то есть перехват информации непосредственно у противника). Это совсем не то же самое, что прогнозирование (моделирование будущего исходя из понимание процессов и тенденций)
Я различаю прогнозирование и разведданые. Просто привел пример что гос.органы в США работают на достаточно высоком уровне.
Хомякоид написав:С чего начинался разговор это с прогнозирования событий. Я написал что Западные аналитики могут просчитывать события что и привел примером с документалки.
В червні 1989 слухав по радіо перший з'їзд народних депутатів, і виникло ясне розуміння, яка дупа на нас насувається. Намалював цю дупу в розрізі - до кінця 1991 року розпад СРСР, потім гіперінфляція, 40% економічний спад, навіть голод місцями, а потім довге і повільне відновлення. Потім події розгортались по прогнозу, тільки десь вдвічі повільніше, ніж на малюнку. Путч все прискорив. Є якісь загальні процеси, які дійсно можна спрогнозувати, але що і коли конкретно відбудеться, ніхто не знає.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 18 бер, 2022 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав: Если одно из самых мощных государств в мире стоит на пороге третьей мировой войны думаю у них аналитика касательно развития событий работает хорошо. В качестве примера даже возьмите предупреждение про нападение на Украину.
Здесь у вас грубая подмена понятий. В части информации о начале войны имеет место работа разведки (то есть перехват информации непосредственно у противника). Это совсем не то же самое, что прогнозирование (моделирование будущего исходя из понимание процессов и тенденций)
Я различаю прогнозирование и разведданые. Просто привел пример что гос.органы в США работают на достаточно высоком уровне.
Если б различали, то не приводили бы работу разведки как пример работы прогнозистов
lapay написав:В червні 1989 слухав по радіо перший з'їзд народних депутатів, і виникло ясне розуміння, яка дупа на нас насувається. Намалював цю дупу в розрізі - до кінця 1991 року розпад СРСР, потім гіперінфляція, 40% економічний спад, навіть голод місцями, а потім довге і повільне відновлення. Потім події розгортались по прогнозу, тільки десь вдвічі повільніше, ніж на малюнку. Путч все прискорив. Є якісь загальні процеси, які дійсно можна спрогнозувати, але що і коли конкретно відбудеться, ніхто не знає.
Жаль что тогда интернета не было, Вы б обязательно нашли бы тогда свой пост в фейсе и доказали б какой Вы оракул
otg написав:Жаль что тогда интернета не было, Вы б обязательно нашли бы тогда свой пост в фейсе и доказали б какой Вы оракул
У кожного оракула є маленький секрет - не треба афішувати те, що не потрапило в мішень. Можу дати 100% точний прогноз - раша обов'язково розвалиться. Ще місяць назад сказав би, що на протязі 30-50 рокіа, зараз вже, можливо, нулики можуть загубитись. Тому що є об"єктивні процеси, а є випадкові фактори, які можуть ці процеси загальмувати чи прискорити.