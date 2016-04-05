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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 448449450451>
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 22:03

  juristkostya написав:
  Хомякоид написав: Если одно из самых мощных государств в мире стоит на пороге третьей мировой войны думаю у них аналитика касательно развития событий работает хорошо.
В качестве примера даже возьмите предупреждение про нападение на Украину.

Здесь у вас грубая подмена понятий. В части информации о начале войны имеет место работа разведки (то есть перехват информации непосредственно у противника).
Это совсем не то же самое, что прогнозирование (моделирование будущего исходя из понимание процессов и тенденций)


Я различаю прогнозирование и разведданые.
Просто привел пример что гос.органы в США работают на достаточно высоком уровне.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 22:04

  vitaliian написав:Інтерв'ю Бена Ходжеса, колишнього командувача військ США в Європі. Ключове:

▪️Наступні 10 днів стануть вирішальними, після російські війська вже не зможуть продовжувати атаку і захочуть заморозити ситуацію,

▪️Київ оточити не зможуть;

▪️Ядерна загроза перебільшена;

▪️Після 10 днів переговорна позиція України стане кращою, потрібно вимагати повернення Криму та Донбасу.

🇺🇦 https://t.me/bpz_ua/4706

Я не сею панику, просто излишний оптимизм меня бесит
Из этого можно принять единственное: "Наступні 10 днів стануть вирішальними..." Это самое реальное что генерал напрогнозировал :)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 22:06

  otg написав:
  Хомякоид написав:
Ни один аналитик не спрогнозирует точный день кризиса, но многие прогнозируют правильно дисбалансы в экономике.
Точно многие? :) Вы смотрели фильм "Игра на понижение"? Если нет, то внимательно посмотрите.


Первый раз слышу что худ.фильм чему-то может научить.
Я серьезно. Еще не встречал.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 22:06

Прогнози і реальгістб

  Хомякоид написав:С чего начинался разговор это с прогнозирования событий.
Я написал что Западные аналитики могут просчитывать события что и привел примером с документалки.

В червні 1989 слухав по радіо перший з'їзд народних депутатів, і виникло ясне розуміння, яка дупа на нас насувається. Намалював цю дупу в розрізі - до кінця 1991 року розпад СРСР, потім гіперінфляція, 40% економічний спад, навіть голод місцями, а потім довге і повільне відновлення. Потім події розгортались по прогнозу, тільки десь вдвічі повільніше, ніж на малюнку. Путч все прискорив. Є якісь загальні процеси, які дійсно можна спрогнозувати, але що і коли конкретно відбудеться, ніхто не знає.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 18 бер, 2022 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 22:08

  Хомякоид написав:
Первый раз слышу что худ.фильм чему-то может научить.
Я серьезно. Еще не встречал.
Фильм снят по реальным событиям. Создатели фильма опросили сотни брокеров, перерыли кучу прессу предшествующую кризису. Этот художественный фильм почти как документальный.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 22:10

  Хомякоид написав:
  juristkostya написав:
  Хомякоид написав: Если одно из самых мощных государств в мире стоит на пороге третьей мировой войны думаю у них аналитика касательно развития событий работает хорошо.
В качестве примера даже возьмите предупреждение про нападение на Украину.

Здесь у вас грубая подмена понятий. В части информации о начале войны имеет место работа разведки (то есть перехват информации непосредственно у противника).
Это совсем не то же самое, что прогнозирование (моделирование будущего исходя из понимание процессов и тенденций)


Я различаю прогнозирование и разведданые.
Просто привел пример что гос.органы в США работают на достаточно высоком уровне.

Если б различали, то не приводили бы работу разведки как пример работы прогнозистов :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 22:12

  otg написав: Это самое реальное что генерал напрогнозировал :)

Вовсе нет. Расчет численности войск, необходимой на нормальное окружение Киева, намного достовернее.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 22:12

  lapay написав:В червні 1989 слухав по радіо перший з'їзд народних депутатів, і виникло ясне розуміння, яка дупа на нас насувається. Намалював цю дупу в розрізі - до кінця 1991 року розпад СРСР, потім гіперінфляція, 40% економічний спад, навіть голод місцями, а потім довге і повільне відновлення. Потім події розгортались по прогнозу, тільки десь вдвічі повільніше, ніж на малюнку. Путч все прискорив. Є якісь загальні процеси, які дійсно можна спрогнозувати, але що і коли конкретно відбудеться, ніхто не знає.
Жаль что тогда интернета не было, Вы б обязательно нашли бы тогда свой пост в фейсе и доказали б какой Вы оракул :)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 22:15

  juristkostya написав:Вовсе нет. Расчет численности войск, необходимой на нормальное окружение Киева, намного достовернее.
Вы прям знаток военной науки, как и генерал :)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Жаль что тогда интернета не было, Вы б обязательно нашли бы тогда свой пост в фейсе и доказали б какой Вы оракул

У кожного оракула є маленький секрет - не треба афішувати те, що не потрапило в мішень. :)
Можу дати 100% точний прогноз - раша обов'язково розвалиться. Ще місяць назад сказав би, що на протязі 30-50 рокіа, зараз вже, можливо, нулики можуть загубитись.
Тому що є об"єктивні процеси, а є випадкові фактори, які можуть ці процеси загальмувати чи прискорити.
lapay
 
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