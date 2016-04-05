lapay написав:Можу дати 100% точний прогноз - раша обов'язково розвалиться. Ще місяць назад сказав би, що на протязі 30-50 рокіа, зараз вже, можливо, нулики можуть загубитись. Тому що є об"єктивні процеси, а є випадкові фактори, які можуть ці процеси загальмувати чи прискорити.
Я всегда говорю в таких случаях. Вы только не убегите когда настанет сей срок Кстати я Вам тоже могу дать.... Не прогноз, а аналитику. -Никаких предпосылок к развалу пока нет.
lapay написав:Можу дати 100% точний прогноз - раша обов'язково розвалиться. Ще місяць назад сказав би, що на протязі 30-50 рокіа, зараз вже, можливо, нулики можуть загубитись. Тому що є об"єктивні процеси, а є випадкові фактори, які можуть ці процеси загальмувати чи прискорити.
Я всегда говорю в таких случаях. Вы только не убегите когда настанет сей срок Кстати я Вам тоже могу дать.... Не прогноз, а аналитику. -Никаких предпосылок к развалу пока нет.
Украина будет получать поддержку США, пока это не ослабит Россию до необходимого США уровня.
lapay написав:Можу дати 100% точний прогноз - раша обов'язково розвалиться. Ще місяць назад сказав би, що на протязі 30-50 рокіа, зараз вже, можливо, нулики можуть загубитись. Тому що є об"єктивні процеси, а є випадкові фактори, які можуть ці процеси загальмувати чи прискорити.
Можу дати 100% точний прогноз - раша не розвалиться. Можуть відійти Чечня, Інгушетія, можливо Калінінград - але не розвал, звичайно. Тому що є об"єктивні процеси - ніяких сепаратистких процесів в РФ не видно. Та й і в Україні їх не було. Якби не зовнішнє втручання ми б не втратили територію.
otg написав:Кстати я Вам тоже могу дать.... Не прогноз, а аналитику. -Никаких предпосылок к развалу пока нет.
Ну почитайте хоч Талеба для початку, такі речі завжди відбуваються раптово коли начебто нічого не передвіщає.
Совок перед розвалом був взагалі живіший за всіх живих, куди міцніше за нинішню раїсу.
Согласен , бывает, но это не правило и не закономерность. На счет совка не соглашусь, там кипели страсти огого и предпосылок было куча. Я очень хорошо помню тот период. Не даром рашисты рвут пуканы на Горбачева сегодня. И не только он ослабил совок. Экономические предпосылки к этому были. В раше, даже учитывая санкции, ничего подобного нет. Вы посмотрите только опросы. Поддержка фюрера выросла с 64 до 76% +-. Да они будут жить как в КНДР, грызть кору, но до конца будут держатся за Фюрера. Я не помню кто первый придумал это с распадом, но его муссируют лет 20, на сколько я помню.
zerocool написав:Совок перед розвалом був взагалі живіший за всіх живих, куди міцніше за нинішню раїсу.
Це неправда. Так вважали прості люди, яких ніхто ніколи не питав. Як мінімум Литва, Латвія і Естонія бажали вийти з СРСР. Хіба не так? І стаття в Конституції СРСР є: Статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР. А якщо втікли ці, то чому іншим не можна? Всі тоді помилково вважали що "они кормят Москву". Навіть Грузія так вважала, хоч дотувались вони по повній. Але ФОРМАЛЬНО Союз розпався згори. Ельцину потрібна була легітимність і він не придумав нічого кращого, як розвалити Союз. Але КЛЮЧОВА відмінність СРСР і РФ, що СРСР це була імперія з чіткими границями колоній(республік), а РФ це все-таки монолітна держава - такою вона стала за століття існування.