andrijk777 написав:https://censor.net/ru/news/3326603/komanduyuschiyi_8yi_armieyi_okkupantov_generalleyitenant_mordvichev_likvidirovan_v_chernobaevke_smi Ліквідували генерал-лейтенанта! Командувач армії! Це взагалі фантастика.
Наградит посмертно
хорошо бы источником иметь не журналиста, а генштаб ....
Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо. Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.
Устенко, радник президента, уже через первую неделю войны насчитал 100 млрд, а еще через пару дней сказал, что "уже в несколько раз больше". В мин.экономике вместе со Шмыгалем на днях насчитали что-то около 565 млрд. А Киевская школа экономики - 62.6, что очень странно как для КШЭ, поскольку они там обычно в своей отдельной реальности живут На этом фоне 565 млрд - это вообще какие-то космические и левые цифры и выглядит как попытка накрутить счетчик. Цель - выйти на цифру, бОльшую чем звр рф, чтоб потом было что выторговать. Хз - может и правильно: получат, например, 50 млрд репараций - уже хорошо, а так было бы 10, например.
andrijk777 написав:https://censor.net/ru/news/3326603/komanduyuschiyi_8yi_armieyi_okkupantov_generalleyitenant_mordvichev_likvidirovan_v_chernobaevke_smi Ліквідували генерал-лейтенанта! Командувач армії! Це взагалі фантастика.
Почему фантастика? Дедушке пуйлу 69 лет думаете он сильно много может контролировать в таком возрасте? Дай Бог чтобы свой мочевой пузырь контролировал.
Идут подковерные игры, подставляют под обстрелы колоны и генералов, улитизируется техника и авиация, ФСБ сливает инфу про перемещение военных (там давний конфликт тем более в этот раз в неудачах на фронте обвинили именно ФСБ).
Активно идут внутренние разборки, я так полагаю в разгаре борьба между приемниками. Затягиваются гайки внутри страны. Стирается даже намеки на днмократические институты. За шапку цвета Украинского флага пока что штрафуют (в перспективе тюрьмы и гулаги). Преследуют даже детей (представляете как приемник боится неполучить власть?) https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/7/7329183/
Alex2007 написав:А Киевская школа экономики - 62.6, что очень странно как для КШЭ, поскольку они там обычно в своей отдельной реальности живут На этом фоне 565 млрд - это вообще какие-то космические и левые цифры и выглядит как попытка накрутить счетчик
Є матеріальні, майнові, збитки від війни, а є економічні збитки від того, що люди втратили роботу, і не зможуть нормально працювати ще не один рік. Друга цифра на порядок більша.