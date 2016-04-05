andrijk777 написав:https://censor.net/ru/news/3326603/komanduyuschiyi_8yi_armieyi_okkupantov_generalleyitenant_mordvichev_likvidirovan_v_chernobaevke_smi Ліквідували генерал-лейтенанта! Командувач армії! Це взагалі фантастика.
Наградит посмертно
хорошо бы источником иметь не журналиста, а генштаб ....
Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо. Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.
Устенко, радник президента, уже через первую неделю войны насчитал 100 млрд, а еще через пару дней сказал, что "уже в несколько раз больше". В мин.экономике вместе со Шмыгалем на днях насчитали что-то около 565 млрд. А Киевская школа экономики - 62.6, что очень странно как для КШЭ, поскольку они там обычно в своей отдельной реальности живут На этом фоне 565 млрд - это вообще какие-то космические и левые цифры и выглядит как попытка накрутить счетчик. Цель - выйти на цифру, бОльшую чем звр рф, чтоб потом было что выторговать. Хз - может и правильно: получат, например, 50 млрд репараций - уже хорошо, а так было бы 10, например.
andrijk777 написав:https://censor.net/ru/news/3326603/komanduyuschiyi_8yi_armieyi_okkupantov_generalleyitenant_mordvichev_likvidirovan_v_chernobaevke_smi Ліквідували генерал-лейтенанта! Командувач армії! Це взагалі фантастика.
Почему фантастика? Дедушке пуйлу 69 лет думаете он сильно много может контролировать в таком возрасте? Дай Бог чтобы свой мочевой пузырь контролировал.
Идут подковерные игры, подставляют под обстрелы колоны и генералов, улитизируется техника и авиация, ФСБ сливает инфу про перемещение военных (там давний конфликт тем более в этот раз в неудачах на фронте обвинили именно ФСБ).
Активно идут внутренние разборки, я так полагаю в разгаре борьба между приемниками. Затягиваются гайки внутри страны. Стирается даже намеки на днмократические институты. За шапку цвета Украинского флага пока что штрафуют (в перспективе тюрьмы и гулаги). Преследуют даже детей (представляете как приемник боится неполучить власть?) https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/7/7329183/
Alex2007 написав:А Киевская школа экономики - 62.6, что очень странно как для КШЭ, поскольку они там обычно в своей отдельной реальности живут На этом фоне 565 млрд - это вообще какие-то космические и левые цифры и выглядит как попытка накрутить счетчик
Є матеріальні, майнові, збитки від війни, а є економічні збитки від того, що люди втратили роботу, і не зможуть нормально працювати ще не один рік. Друга цифра на порядок більша.
andrijk777 написав:https://censor.net/ru/news/3326603/komanduyuschiyi_8yi_armieyi_okkupantov_generalleyitenant_mordvichev_likvidirovan_v_chernobaevke_smi Ліквідували генерал-лейтенанта! Командувач армії! Це взагалі фантастика.
Наградит посмертно
хорошо бы источником иметь не журналиста, а генштаб ....
"Наиболее опасными направлениями остаются Житомирская трасса, города Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Дмитриевская община, Макаров, север Вышгородского района и территория трех общин Броварского района", - сказал председатель ОВА.
Російські окупанти споруджують земляні вали довкола своєї військової техніки на північний захід від Києва. Про це свідчать нові супутникові знімки приватної приватної америкнаської компанії Maxar Technologies, пише CNN.
На них зафіксовані захисні вали в районі села Озера Бородянського району та аеропорту Антонов. Також додаткова військова техніка РФ та спорудження насипів помітні в селах Здвижівка та Берестянка Бучанського та Бородянського районів.
Maxar Technologies Фото: Maxar Technologies Станом на 18 березня російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти на Київщині, також армія РФ окопалися на території Бучанської громади, повідомив голова Київської ОВА. Найбільш небезпечними залишаються такі напрямки: Житомирська траса, Буча — Ірпінь — Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району.
Окупанти РФ намагаються наростити війська у напрямку Києва, тоді як ЗСУ розпочали зміцнення вже третього кільця оборони столиці.
"Наиболее опасными направлениями остаются Житомирская трасса, города Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Дмитриевская община, Макаров, север Вышгородского района и территория трех общин Броварского района", - сказал председатель ОВА.
Ну наплутали журналісти трішки правий берег з лівим, та й все, таке буває.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 19 бер, 2022 08:30, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian Вже виправив, я в Україні, але не вся Україна живе в Києві, повірте мені на слово І прошу не хамити, я Вам не хамив, я розумію Ваш важкий психологічний стан, але це не привід для хамства українцям - ідіть на рашистські сайти і їм там хаміть, вони на те заслуговують, ок?
vitaliian написав: Я не сею панику, просто излишний оптимизм меня бесит
это тождественно-сеять панику
для чего Бен Ходжес (а он всегда выступал за Украину) говорит про 10 дней:
-во первых оценка мощности наших ВСУ -во вторых это солидарность и поддержка украинцев (мол не падайте духом, допомога уже в пути) -это посыл хуйлу (мы (США) не только знаем, но и видим, что ты слабак и вас ничего толком не получиться в Украине)
как я реально вижу картину (не имея полноценной информации)-основные пути для наступления орков прикрыты , почти везде мы даем им достойный отпор к сожалению для нас уже не будет по 500-1000 убитых врагов ежедневно (потому что война перешла в позиционную стадию), но по соточке 200х вполне реально (особенно в Мариуполе), где орки лезут на рожон. очень переживаю за Мариуполь-сколько еще сил и патронов у наших защитников (там родственники -нет связи)